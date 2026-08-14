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Έμιλι Ραταϊκόφσκι: Οι νέες φωτογραφίες από τις διακοπές της στην Ελλάδα και το τρυφερό φιλί με τον Romain Gavras

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THESTIVAL TEAM

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Νέες φωτογραφίες από τις διακοπές της στην Ελλάδα ανέβασε στο προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram η Έμιλι Ραταϊκόφσκι.

Η ίδια είχε αποκαλύψει ήδη από τον Ιούνιο πως βρίσκεται στη χώρα μας, ενώ επισκέφθηκε και στη Σίφνο.

Στα νέα στιγμιότυπα που δημοσίευσε, βλέπουμε την Έμιλι Ραταϊκόφσκι να ποζάρει με τα εντυπωσιακά μαγιό της, ενώ φυσικά υπάρχουν και αρκετά κλικς από παραλίες.

Ανάμεσα στις φωτογραφίες ξεχωρίζει και ένα ιδιαίτερα τρυφερό στιγμιότυπο με τον σύντροφό της, Romain Gavras, στο οποίο οι δυο τους ανταλλάσσουν ένα φιλί στο στόμα.

Δείτε την ανάρτησή της:

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