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Θεσσαλονίκη: Σκύλος επιτέθηκε και δάγκωσε 17χρονο στην πλατεία Ευόσμου – Συνελήφθη 44χρονη

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Επεισόδιο με επίθεση δεσποζόμενου σκύλου σε ανήλικο σημειώθηκε στην πλατεία του Ευόσμου, προκαλώντας την κινητοποίηση της Αστυνομίας.

Στο πλαίσιο αυτό, συνελήφθη μια 44χρονη ημεδαπή, κηδεμόνας του ζώου, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια.

Το χρονικό της επίθεσης

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το περιστατικό σημειώθηκε όταν ο σκύλος, τον οποίο συνόδευε με λουρί η 44χρονη, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες επιτέθηκε και δάγκωσε έναν 17χρονο που βρισκόταν στο σημείο.

Ο ανήλικος διακομίστηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες για τα τραύματά του.

Αφέθηκε ελεύθερη – Επιβλήθηκε πρόστιμο

Μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων δικονομικών ενεργειών και κατόπιν παραγγελίας του Εισαγγελέα Ποινικής Δίωξης, η συλληφθείσα αφέθηκε ελεύθερη.

Παράλληλα, από τις αρμόδιες αρχές της επιβλήθηκε το προβλεπόμενο από τη νομοθεσία διοικητικό πρόστιμο για την παράβαση που αφορά τους κανόνες ευζωίας και περιφοράς δεσποζόμενων ζώων.

Θεσσαλονίκη

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