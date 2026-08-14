Δένδιας: Το Κυπριακό παραμένει ζήτημα παράνομης στρατιωτικής κατοχής ενός σημαντικού μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας
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«Πενήντα δύο χρόνια από την έναρξη της δεύτερης φάσης της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Όσα χρόνια κι αν περάσουν, η μνήμη διατηρείται. Το Κυπριακό παραμένει ζήτημα παράνομης στρατιωτικής κατοχής ενός σημαντικού μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, κυρίαρχου κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Αυτό τόνισε με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.
«Τιμάμε τη μνήμη των πεσόντων Ελλαδιτών και Κυπρίων αδελφών μας, που αγωνίστηκαν για την Ελευθερία της Κύπρου. Δεν ξεχνάμε τους αγνοούμενους και τις οικογένειές τους» υπογράμμισε ο κ. Δένδιας.
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