Δήμος Θέρμης: Διευρύνονται οι κατηγορίες ευάλωτων δημοτών για μειώσεις ή απαλλαγές δημοτικών τελών

Με ομόφωνη απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο Θέρμης κατά τη συνεδρίασή του στις 5 Αυγούστου 2026, καθόρισε και επικαιροποίησε τις κατηγορίες των ευάλωτων δημοτών και κατοίκων που μπορούν να δικαιούνται μειώσεις ή απαλλαγές από δημοτικά τέλη, καθώς και τα αντίστοιχα εισοδηματικά και λοιπά κριτήρια.

Η απόφαση, με αριθμό 217/2026, ελήφθη στο πλαίσιο της προσαρμογής του Δήμου στις νέες διατάξεις του Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ν. 5314/2026) και αποτελεί το πρώτο βήμα για τον καθορισμό των μειώσεων ή απαλλαγών που θα ισχύσουν στα δημοτικά τέλη. Στόχος της απόφασης είναι η ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου και η στήριξη πολιτών και οικογενειών που αντιμετωπίζουν αυξημένες οικονομικές ή κοινωνικές ανάγκες, όπως αναφέρει ο δήμος.

Η απόφαση διευρύνει σε σχέση με το προηγούμενο πλαίσιο τις κοινωνικές κατηγορίες που μπορούν να ενταχθούν σε καθεστώς μειωμένων ή απαλλασσόμενων δημοτικών τελών, καθώς συμπεριλαμβάνονται πλέον ρητά οι μονογονεϊκές οικογένειες και οι μακροχρόνια άνεργοι, ενώ επικαιροποιούνται τα κριτήρια για τις υπόλοιπες κατηγορίες.

Οι επτά κατηγορίες δικαιούχων

Με βάση την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ως ευάλωτες κατηγορίες καθορίζονται:

Άτομα με αναπηρία 67% και άνω

Δικαιούχοι θεωρούνται τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάτω των 25.000 ευρώ.

Πολύτεκνες οικογένειες

Το εισοδηματικό όριο καθορίζεται σε 35.000 ευρώ ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον προστατευόμενο τέκνο, υπό την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον τέσσερα τέκνα εξακολουθούν να είναι προστατευόμενα μέλη.

Τρίτεκνες οικογένειες

Ως εισοδηματικό κριτήριο ορίζεται το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάτω των 25.000 ευρώ, εφόσον και τα τρία τέκνα εξακολουθούν να είναι προστατευόμενα μέλη.

Μονογονεϊκές οικογένειες

Ως κριτήριο καθορίζεται ετήσιο εισόδημα κάτω των 25.000 ευρώ.

Δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (πρόγραμμα ΟΠΕΚΑ).

Οικονομικά αδύναμοι πολίτες

Εφαρμόζονται τα εισοδηματικά και λοιπά περιουσιακά κριτήρια που προβλέπονται στην υπ’ αριθ. 82/2025 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης, με την οποία θεσπίστηκε το κανονιστικό πλαίσιο για την οικονομική ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κατοίκων του Δήμου.

Μακροχρόνια άνεργοι

Στην κατηγορία εντάσσονται οι μακροχρόνια άνεργοι, με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τις σχετικές αποφάσεις του Δήμου.