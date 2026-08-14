Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Πότε καταβάλλονται τα χρήματα – Οι ημερομηνίες για όλα τα Ταμεία

Από την Τετάρτη 26 Αυγούστου ξεκινούν οι πληρωμές για τις συντάξεις Σεπτεμβρίου 2026, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του e-ΕΦΚΑ. Οι καταβολές θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 28 Αυγούστου, με τις ημερομηνίες να διαφοροποιούνται ανάλογα με την κατηγορία των συνταξιούχων.

Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026

Την Τετάρτη 26 Αυγούστου θα καταβληθούν:

Οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μη μισθωτών , δηλαδή ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ .

, δηλαδή . Οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά , σύμφωνα με τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ.

, σύμφωνα με τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ. Οι κύριες συντάξεις μισθωτών και μη μισθωτών από 1/1/2017 και μετά .

. Όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, τόσο για μισθωτούς όσο και για μη μισθωτούς.

Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026

Την Παρασκευή 28 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή: