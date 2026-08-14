Καλαμαριά: Με παράδοση, μουσική, χορό και δράσεις οι εορταστικές εκδηλώσεις για τον Δεκαπενταύγουστο

Με παράδοση, μουσική, χορό και δράσεις για μικρούς και μεγάλους, ο Φοίνικας γιορτάζει και φέτος τον Δεκαπενταύγουστο.

Ο Δήμος Καλαμαριάς, σε συνεργασία με τον Εκπολιτιστικό Εξωραϊστικό Σύλλογο Κατοίκων Φοίνικα, διοργανώνει το καθιερωμένο πανηγύρι, έναν θεσμό που αποτελεί σημείο αναφοράς για την περιοχή και τους κατοίκους της.

Παρά το γεγονός ότι ο Δεκαπενταύγουστος σηματοδοτεί για πολλούς την κορύφωση των καλοκαιρινών διακοπών, το πανηγύρι του Φοίνικα παραμένει μια σταθερή συνάντηση της τοπικής κοινωνίας, κρατώντας ζωντανά τα στοιχεία της ελληνικής παράδοσης και της συλλογικότητας.

Την Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραμονή της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, η σκυτάλη περνά στη μουσική και στον χορό.

Το μεγάλο γλέντι του Φοίνικα θα πλαισιώσει μουσικό σχήμα αποτελούμενο από τους:

Γιώργο Ψάλτη – βιολί, φωνή

– βιολί, φωνή Χρήστο Γκίνη – λαούτο, φωνή

– λαούτο, φωνή Γιώργο Μαρκόπουλο – κλαρίνο

– κλαρίνο Νίκο Βαρελά – κρουστά

– κρουστά Σόνια Κουτζιέρη – φωνή

Στη βραδιά θα συμμετάσχουν και τα χορευτικά τμήματα του Εκπολιτιστικού Εξωραϊστικού Συλλόγου Κατοίκων Φοίνικα, παρουσιάζοντας παραδοσιακούς χορούς και μεταφέροντας στο πανηγύρι τον ρυθμό, το χρώμα και την πολιτιστική κληρονομιά διαφορετικών περιοχών της Ελλάδας.

Το πανηγύρι του Φοίνικα συμπληρώνουν όλα εκείνα τα στοιχεία που συνθέτουν την αυθεντική ατμόσφαιρα ενός ελληνικού καλοκαιρινού πανηγυριού.

Ο Δήμος Καλαμαριάς και ο Εκπολιτιστικός Εξωραϊστικός Σύλλογος Κατοίκων Φοίνικα προσκαλούν κατοίκους και επισκέπτες να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις και να γιορτάσουν μαζί τον Δεκαπενταύγουστο, σε μια μεγάλη γιορτή που συνεχίζει την παράδοση