MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Τουρισμός για Όλους: Έως πότε υποβάλλονται οι αιτήσεις – Επιδότηση έως 600 ευρώ

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Από τη Δευτέρα (10/08) έως και τις 21 Αυγούστου, οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027», μπορούν να υποβάλλονται ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ.

Επισημαίνεται ότι η επιδότηση κυμαίνεται από 200 έως και 600 ευρώ.

Η επιλογή των ωφελούμενων θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, με στόχο να διασφαλιστούν η διαφάνεια και οι ίσες ευκαιρίες συμμετοχής.

Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις

-ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr/tourism4all-2026-2027, με τη χρήση των κωδικών Taxisnet,

-με φυσική παρουσία, σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Τα εισοδηματικά όρια

Σύμφωνα με το υπουργείο Τουρισμού, το νέο πρόγραμμα προβλέπει διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων, ώστε να μπορούν να ενταχθούν περισσότερα νοικοκυριά, μεταξύ των οποίων και οικογένειες της μεσαίας τάξης.

Ενδεικτικά, για τους έγγαμους χωρίς παιδιά το εισοδηματικό όριο αυξάνεται στα 33.000 ευρώ, από 31.000 ευρώ που ίσχυε προηγουμένως.

Η διαδικασία υποβολής ξεκίνησε σταδιακά από τις 5 Αυγούστου ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ.

Τέλος υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026 στις 23:59.

Τουρισμός για όλους

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 10 ώρες πριν

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης: Στον τελικό των 100μ πεταλούδα με πανελλήνιο ρεκόρ η Ντουντουνάκη – Δείτε βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 11 ώρες πριν

Διάσωση 113 αλλοδαπών νότια των Καλών Λιμένων

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 20 λεπτά πριν

Τελευταία ημέρα πληρωμών από ΔΥΠΑ και ΕΦΚΑ – Ποιοι πάνε ταμείο σήμερα

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Η τραγική ιστορία Μαροκινής ποδοσφαιρίστριας που πνίγηκε στη Θέουτα την ημέρα που εγκρίθηκε η βίζα της

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: “Το έκανα γιατί αισθανόμουν πίεση” είπε ο 59χρονος για τις 6 φωτιές στη Σίνδο – Πότε απολογείται

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 9 ώρες πριν

Στο νοσοκομείο Καρύστου 19χρονος και 16χρονος μετά από σοβαρό περιστατικό μέθης