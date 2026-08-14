Τουρισμός για Όλους: Έως πότε υποβάλλονται οι αιτήσεις – Επιδότηση έως 600 ευρώ

Από τη Δευτέρα (10/08) έως και τις 21 Αυγούστου, οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027», μπορούν να υποβάλλονται ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ.

Επισημαίνεται ότι η επιδότηση κυμαίνεται από 200 έως και 600 ευρώ.

Η επιλογή των ωφελούμενων θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, με στόχο να διασφαλιστούν η διαφάνεια και οι ίσες ευκαιρίες συμμετοχής.

Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις

-ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr/tourism4all-2026-2027, με τη χρήση των κωδικών Taxisnet,

-με φυσική παρουσία, σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Τα εισοδηματικά όρια

Σύμφωνα με το υπουργείο Τουρισμού, το νέο πρόγραμμα προβλέπει διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων, ώστε να μπορούν να ενταχθούν περισσότερα νοικοκυριά, μεταξύ των οποίων και οικογένειες της μεσαίας τάξης.

Ενδεικτικά, για τους έγγαμους χωρίς παιδιά το εισοδηματικό όριο αυξάνεται στα 33.000 ευρώ, από 31.000 ευρώ που ίσχυε προηγουμένως.

Η διαδικασία υποβολής ξεκίνησε σταδιακά από τις 5 Αυγούστου ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ.

Τέλος υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026 στις 23:59.