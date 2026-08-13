Άνδρας ξύπνησε πολική αρκούδα στην Αρκτική και του επιβλήθηκε πρόστιμο 4.550 ευρώ

Πρόστιμο 4.550 ευρώ επιβλήθηκε στο Σβάλμπαρντ, στην Αρκτική, σε άνθρωπο ο οποίος έθεσε σε λειτουργία την μπουρού πλοίου για να ξυπνήσει μια πολική αρκούδα που κοιμόταν, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές αυτού του νορβηγικού αρχιπελάγους.

Το επεισόδιο σημειώθηκε αυτό το μήνα, ενώ το πλοίο έπλεε σε φιορδ στο βορειοανατολικό Σβάλμπαρντ, σε απόσταση χιλίων χιλιομέτρων από τον Βόρειο Πόλο.

«Οι επιβαίνοντες διέκριναν μια πολική αρκούδα που κοιμόταν καταγής», αφηγήθηκε σε ανακοίνωσή του ο κυβερνήτης του εδάφους αυτού.

«Ένα πρόσωπο μέσα στο πλοίο χρησιμοποίησε τότε την κόρνα ομίχλης του σκάφους για να ξυπνήσει το ζώο, το οποίο μετακινήθηκε σε άλλο μέρος», πρόσθεσε.

Η ενέργεια αυτή θα κοστίσει 50.000 κορώνες (4.550 ευρώ) στον αγενή, ο οποίος αποδέχθηκε το πρόστιμο που του επιβλήθηκε από τις υπηρεσίες του κυβερνήτη.

Ο τοπικός κανονισμός προβλέπει ότι «απαγορεύεται να ενοχλεί κανείς χωρίς λόγο, να προσελκύει ή να καταδιώκει μια πολική αρκούδα», η οποία είναι από το 1972 προστατευόμενο είδος στο Σβάλμπαρντ.

Περίπου 260 πολικές αρκούδες είχαν καταγραφεί στο αρχιπέλαγος αυτό κατά την τελευταία σχετική επιστημονική έρευνα που είχε πραγματοποιηθεί το 2015.