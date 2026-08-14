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“Είναι κρίμα να πεθάνω στα 25”: Ο οδηγός της μηχανής περιγράφει πώς απέφυγε το βυτιοφόρο και γλίτωσε

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Τον τρόπο με τον οποίο απέφυγε τη σύγκρουση με το βυτιοφόρο, που έκανε επικίνδυνη προσπέραση στη λίμνη Πλαστήρα, περιγράφει ο 25χρονος οδηγός της μηχανής.

«Προσπάθησα πραγματικά να μείνω όσο περισσότερο γίνεται ψύχραιμος. Εκείνη τη στιγμή δεν κατάλαβα ακριβώς τι συνέβαινε. Μηχανικά απέφυγα το βυτιοφόρο» δήλωσε χαρακτηριστικά ο ίδιος, μιλώντας στο MEGA το πρωί της Παρασκευής (14/08).

«Όταν είδα αργότερα το βίντεο από την κάμερα, κατάλαβα ότι τη γλίτωσα κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή», είπε.

Ο ίδιος κινούνταν σε στροφή και παρακολουθούσε την απέναντι λωρίδα. Τότε αντιλήφθηκε το βυτιοφόρο να πλησιάζει ένα αυτοκίνητο και να επιχειρεί προσπέραση ακριβώς πάνω στη στροφή.

«Την τελευταία στιγμή είχα κόψει λίγο ταχύτητα και είχα ελάχιστο χώρο για να κινηθώ. Κατάφερα να το αποφύγω οριακά» δήλωσε.

«Ήταν σαν να μην είχα μυαλό εκείνη την ώρα. Μετά από λίγο συνειδητοποίησα ότι πάλι καλά δεν πέθανα και ότι είμαι εδώ. Εκείνη τη στιγμή, όμως, δεν σκεφτόμουν τίποτα», κατέληξε.

Λίμνη Πλαστήρα

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