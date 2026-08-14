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Σαμοθράκη: Επιχείρηση διάσωσης για 31χρονο που έπεσε από βράχο στη Γριά Βάθρα – Κάλεσε το 112

Φωτογραφία αρχείου
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THESTIVAL TEAM

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Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση παροχής βοήθειας σε έναν 31χρονο ημεδαπό, ο οποίος τραυματίστηκε έπειτα από πτώση από βράχο στη Σαμοθράκη.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη γνωστή περιοχή Πηγές της Γριάς Βάθρα, στο σημείο Κουργιάτ. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το συμβάν αργά το βράδυ της Πέμπτης (13/08), γύρω στις 23:30, όταν ο ίδιος ο 31χρονος κάλεσε στον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112.

Άμεσος εντοπισμός και μεταφορά

Χάρη στην αυτόματη εύρεση στίγματος μέσω του 112, οι δυνάμεις εντόπισαν άμεσα το ακριβές σημείο όπου βρισκόταν ο τραυματίας. Στο σημείο έσπευσαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σαμοθράκης.

Οι πυροσβέστες προσέγγισαν τον 31χρονο, του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και τον μετέφεραν με ασφάλεια σε προσβάσιμο σημείο. Εκεί παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή του στο κέντρο υγείας.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (14/08).

Σαμοθράκη

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