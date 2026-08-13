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Ανεξέλεγκτη η φωτιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στο μέτωπο – Μάχη από αέρα και απεγκλωβισμοί διά θαλάσσης

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THESTIVAL TEAM

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Δραματικές ώρες βιώνει η Χαλκιδική, καθώς η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στη Σίβηρη το μεσημέρι της Πέμπτης συνεχίζει να μαίνεται, αναγκάζοντας τις Αρχές να προχωρήσουν σε διαδοχικές εκκενώσεις οικισμών. Στη Σίβηρη μάλιστα έχουν καεί σπίτια, αυτοκίνητα, εγακταστάσεις ενώ μαρτυρίες κατοίκων αναφέρουν και για νεκρά κατοικίδια.

Στην περιοχή έχει σπεύσει ο Υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος για τον άμεσο συντονισμό των επιχειρήσεων, ενώ υπενθυμίζεται ότι για τη σημερινή ημέρα η περιοχή βρισκόταν σε κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Γιγαντιαία κινητοποίηση: 142 πυροσβέστες, 16 εναέρια μέσα και Μολδαβοί πυροσβέστες

Οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις ενισχύθηκαν σημαντικά για να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς. Ειδικότερα επιχειρούν:

  • 142 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης ΕΜΟΔΕ.
  • 51 οχήματα, ανάμεσα στα οποία συμπεριλαμβάνονται 12 πυροσβέστες με 3 οχήματα από τη Μολδαβία, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος προεγκατάστασης.
  • 9 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα (το ένα σε ρόλο συντονιστικού).
  • Υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Κασσάνδρας, καθώς και 2 μηχανήματα έργου από τη ΔΙΚΑΦΚΑ.

Κινητοποίηση και στη θάλασσα – Σκάφη στην παραλία της Φούρκας

Για την αντιμετώπιση κάθε ενδεχομένου και την προστασία των πολιτών από την παραλιακή ζώνη, στην παραλία της Φούρκας έσπευσαν:

  • 1 ταχύπλοο και 1 πλοίο του Πυροσβεστικού Σώματος,
  • 3 σκάφη του Λιμενικού Σώματος (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.),
  • καθώς και ιδιωτικά σκάφη.

Παράλληλα, δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. ρυθμίζουν την κυκλοφορία στους γύρω δρόμους, ενώ το ΕΚΑΒ έχει αναπτύξει δυνάμεις στην περιοχή για την παροχή πρώτων βοηθειών εφόσον χρειαστεί.

Μπαράζ μηνυμάτων από το 112 – Ποιοι οικισμοί εκκενώνονται

Η Πολιτική Προστασία έχει προχωρήσει στην έκδοση συνεχών προειδοποιήσεων μέσω του 112 για την προστασία των κατοίκων και των παραθεριστών:

  1. Στις 15:48: Εντολή απομάκρυνσης όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Φούρκα με κατεύθυνση προς Σκιώνη.
  2. Στις 15:48: Εντολή απομάκρυνσης για όσους βρίσκονται στη Σίβηρη με κατεύθυνση προς Κασσάνδρεια.
  3. Στις 15:09: Εντολή απομάκρυνσης από τη Σίβηρη προς Μόλα Καλύβα.
  4. Στις 14:40: Πρώτο προειδοποιητικό μήνυμα ενημέρωσης για όσους βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Οι Αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των σωμάτων ασφαλείας και να διευκολύνουν τη διέλευση των πυροσβεστικών οχημάτων.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Λόγω πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη σε περιοχή της Σίβηρης στη Χαλκιδική έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Παλιουρίου – Αφύτου από την Τ.Κ Σίβηρης έως την Τ.Κ. Φούρκας και στις 2 κατευθύνσεις.

Πραγματοποιείται εκτροπή των οχημάτων από την Τ.Κ. Σίβηρης προς την Τ.Κ. Κασσανδρείας και από την Τ.Κ. Φούρκας προς τις Τ.Κ. Κασσανδρινού, Πολύχρονου και Σκιώνης.

Φωτιά Χαλκιδική

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