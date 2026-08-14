Η στιγμή που το ιστιοφόρο προσκρούει σε ελλιμενισμένα σκάφη στο λιμάνι του Καλάμου στη Λευκάδα – Δείτε βίντεο
THESTIVAL TEAM
Τη στιγμή που επιβατηγό-τουριστικό ιστιοφόρο προσκρούει σε ελλιμενισμένα σκάφη, κατά την είσοδό του στο λιμάνι του Καλάμου στη Λευκάδα, καταγράφει βίντεο από το περιστατικό που σημειώθηκε χθες.
Στο βίντεο αποτυπώνεται η πορεία του ιστιοφόρου κατά την είσοδό του στο λιμάνι και η στιγμή της πρόσκρουσης στα σκάφη που βρίσκονται ελλιμενισμένα στο σημείο.
Το επιβατηγό-τουριστικό ιστιοφόρο είναι ελληνικής σημαίας και σε αυτό επέβαιναν συνολικά επτά άτομα. Τα ελλιμενισμένα σκάφη στα οποία προσέκρουσε ήταν χωρίς επιβαίνοντες.
Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός.
Μετά την πρόσκρουση, ο πλοίαρχος του ιστιοφόρου προσήχθη στο Λιμεναρχείο Λευκάδας, όπου ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες.
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