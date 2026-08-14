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Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 27χρονος που οδηγούσε μεθυσμένος στο κέντρο της πόλης

Αρχείο Intime
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Στη σύλληψη ενός 27χρονου αλλοδαπού προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, όταν διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Το περιστατικό σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (14/08), όταν το πλήρωμα της Τροχαίας εντόπισε τον νεαρό να οδηγεί επιβατικό αυτοκίνητο σε κεντρική περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι ο 27χρονος βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης, έχοντας καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ πέραν των επιτρεπόμενων ορίων.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν άμεσα στη σύλληψή του, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Θεσσαλονίκη

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