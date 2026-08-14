Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 27χρονος που οδηγούσε μεθυσμένος στο κέντρο της πόλης
Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Στη σύλληψη ενός 27χρονου αλλοδαπού προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, όταν διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.
Το περιστατικό σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (14/08), όταν το πλήρωμα της Τροχαίας εντόπισε τον νεαρό να οδηγεί επιβατικό αυτοκίνητο σε κεντρική περιοχή της Θεσσαλονίκης.
Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι ο 27χρονος βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης, έχοντας καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ πέραν των επιτρεπόμενων ορίων.
Οι αστυνομικοί προχώρησαν άμεσα στη σύλληψή του, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
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