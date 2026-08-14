Ηράκλειο: “Τράβαγε” με το κινητό του τέσσερα κοριτσάκια που κάθονταν αμέριμνα σε πεζούλι

Αναστάτωση προκλήθηκε στο Ηράκλειο κοντά στο Πολιτιστικό Κέντρο. Νεαρός άνδρας άρχισε να καταγράφει με το κινητό του τηλέφωνο τέσσερα μικρά κορίτσια, ηλικίας από 6 έως 11 ετών, τα οποία κάθονταν αμέριμνα σε πεζούλι της περιοχής.

Το περιστατικό κινητοποίησε τους γονείς των μικρών κοριτσιών, οι οποίοι ενημερώθηκαν από τις ίδιες τις μικρές και απευθύνθηκαν στην αστυνομία στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με το Cretalive.gr, ο άνδρας εντοπίστηκε και προσήχθη από τις Αρχές, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες και οι λόγοι για τους οποίους κατέγραφε τα παιδιά. Όπως προέκυψε, πρόκειται για αλλοδαπό, αραβικής καταγωγής.

Τα τέσσερα κορίτσια βρίσκονταν μαζί στο σημείο και συζητούσαν. Ήταν ακόμη νωρίς, σε μία περιοχή όπου τα παιδιά της γειτονιάς συνηθίζουν να παίζουν και να περνούν τον ελεύθερο χρόνο τους.

Κάποια στιγμή, ο άνδρας εμφανίστηκε μπροστά τους, τους μίλησε σε γλώσσα που δεν καταλάβαιναν και στη συνέχεια σήκωσε το κινητό του και άρχισε να τις καταγράφει. Στη συνέχεια απομακρύνθηκε από το σημείο και χάθηκε στα γύρω στενά.

Τα ίδια τα παιδιά ήταν εκείνα που περιέγραψαν στους γονείς τους τι είχε συμβεί. Αυτό που τους προκάλεσε ανησυχία ήταν το γεγονός ότι ένας άνθρωπος που δεν γνώριζαν τα κατέγραφε χωρίς να έχει προηγηθεί οποιαδήποτε γνωριμία ή επικοινωνία μαζί τους.

Η αντίδραση των γονέων και η προσαγωγή

Γονέας που διαμένει στην περιοχή κινητοποιήθηκε άμεσα, ενώ το υλικό από κάμερα ασφαλείας επιβεβαιώσε τα όσα είχαν περιγράψει νωρίτερα τα κοριτσάκια. Ενημέρωσε την Αστυνομία, ενώ παράλληλα αναζήτησε τον νεαρό άνδρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αλλοδαπός δηλώνει Σύρος, ενώ όταν ρωτήθηκε γιατί κατέγραφε τα κορίτσια, φέρεται να επικαλούνταν συνεχώς τον «Αλλάχ».

Το τι ακριβώς συνέβη, γιατί έγινε η καταγραφή και τι περιείχε το κινητό του άνδρα είναι πλέον ζητήματα που καλούνται να εξετάσουν οι αρμόδιες Αρχές.

Από την πλευρά των γονέων ξεκαθαρίζεται ότι το ζήτημα δεν αφορά την καταγωγή του άνδρα, αλλά αποκλειστικά τη συμπεριφορά του.

Όπως λένε, την ίδια ακριβώς αντίδραση θα είχαν εάν το κινητό κρατούσε οποιοσδήποτε άλλος άνδρας, ανεξάρτητα από εθνικότητα ή καταγωγή.

Το ζητούμενο είναι η ασφάλεια των παιδιών και το δικαίωμά τους να μπορούν να βρίσκονται στη γειτονιά τους χωρίς οι γονείς τους να ανησυχούν για το ποιος τα παρακολουθεί ή τα καταγράφει.

Και αυτό είναι που έχει προκαλέσει τη μεγαλύτερη αναστάτωση: ότι τέσσερα μικρά κορίτσια, ηλικίας μόλις 6 έως 11 ετών, κάθονταν αμέριμνα στη γειτονιά τους και ένας άνδρας στάθηκε απέναντί τους και τα κατέγραψε με το κινητό του.