Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης: 4ος με πανελλήνιο ρεκόρ στα 50μ ύπτιο ο Χρήστου

Στο νήμα έχασε το χάλκινο μετάλλιο στα 50μ ύπτιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης του Παρισιού ο Απόστολος Χρήστου.

Ο Έλληνας κολυμβητής που είχε δύο χρυσά στα 50μ ύπτιο στη διοργάνωση τερμάτισε στον τελικό σε 24.15 και έχασε για ένα εκατοστό του δευτερολέπτου το χάλκινο!

Σε μία απίστευτη κούρσα, όπου μόλις τέσσερα εκατοστά του δευτερολέπτου χώρισαν τον πρώτο από τον τέταρτο, ο Έλληνας κολυμβητής ήταν αυτός που έμεινε εκτός βάθρου: τερμάτισε σε 24.15, έναντι 24.11 του Τσέχου Τόμας Κνέντλα, που έκανε τη μεγάλη έκπληξη και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο, 24.12 του Ρώσου -δις πρωταθλητή Ευρώπης- Κλιμέντ Κολεσνίκοφ και 24.14 του επίσης Ρώσου Πάβελ Σαμουσένκο.

Το προηγούμενο πανελλήνιο ρεκόρ του Χρήστου ήταν 24.36 και του είχε χαρίσει το πρώτο του χρυσό, στο Ευρωπαϊκό της Ρώμης (15 Αυγούστου 2022), ενώ τώρα ένας χρόνος καλύτερος κατά 21 εκατοστά του δευτερολέπτου δεν του έδωσε ούτε θέση στο βάθρο!