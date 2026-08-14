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Τουλάχιστον οχτώ οι νεκροί από τις ισχυρές βροχοπτώσεις που πλήττουν την ανατολική Ιαπωνία – Δείτε βίντεο

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Σε τουλάχιστον οκτώ ανέρχονται οι νεκροί από τις πρωτοφανείς βροχοπτώσεις που έπληξαν την ανατολική Ιαπωνία, προκαλώντας πλημμύρες, κατολισθήσεις και σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις, ενώ χιλιάδες ταξιδιώτες παραμένουν εγκλωβισμένοι στο αεροδρόμιο Ναρίτα του Τόκιο.

Οι αρχές χαρακτήρισαν τις βροχοπτώσεις «άνευ προηγουμένου», ενώ στην επαρχία Τσίμπα περισσότεροι από 20.000 πολίτες έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Την Πέμπτη εκδόθηκε προειδοποίηση επιπέδου 5, το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού της Ιαπωνίας, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης. Η προειδοποίηση υποβαθμίστηκε σε επίπεδο 4 το πρωί της Παρασκευής, ωστόσο οι αρχές εξακολουθούν να προειδοποιούν για υψηλό κίνδυνο πλημμυρών και κατολισθήσεων.

Σύμφωνα με την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, οι ακραίες βροχοπτώσεις προκλήθηκαν από θερμές και υγρές αέριες μάζες που κινήθηκαν προς την ανατολική Ιαπωνία και συνδυάστηκαν με ψυχρό αέρα στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας, δημιουργώντας εξαιρετικά ασταθείς καιρικές συνθήκες.

«Πρόκειται για μια εξαιρετικά ασυνήθιστη κατάσταση, ακόμη και με βάση τα ιστορικά καιρικά δεδομένα της Ιαπωνίας», δήλωσε το πρωί της Παρασκευής ο κυβερνήτης της Τσίμπα, Τοσιχίτο Κουμαγκάι.

«Έχω αντιμετωπίσει πολλές καταστροφές στο παρελθόν, αλλά ποτέ δεν έχω βιώσει μια κατάσταση σαν αυτή», πρόσθεσε.

Τέλος, οι βροχοπτώσεις αναμένεται να συνεχιστούν έως αργά την Παρασκευή.

Ιαπωνία

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