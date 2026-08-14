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Βάσια Παναγοπούλου για τη μητέρα της: Είχαμε πολλές φορές κόντρες, αλλά πόση αγάπη υπήρχε – Μου λείπει πολύ

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THESTIVAL TEAM

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Με αφορμή τη συμμετοχή της στη νέα σειρά του ΣΚΑΪ «Μπλε ώρες», η Βάσια Παναγοπούλου παραχώρησε συνέντευξη στη Σάσα Σταμάτη και στο φύλλο των Παραπολιτικών.

Η γνωστή ηθοποιός, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε με συγκίνηση στη μητέρα της που έχει φύγει από τη ζωή, αποκαλύπτοντας όσα της λείπουν περισσότερο και εξηγώντας τη ξεχωριστή σημασία που έχει για εκείνη ο Δεκαπενταύγουστος.

-Τι σηµαίνει για εσάς ο ∆εκαπενταύγουστος;

Η γιορτή της µητέρας µου – που είχε το όνοµα Μαρία. Τα τραπέζια στο σπίτι και η χαρά να είµαστε όλοι µαζί. Η καρδιά µου γυρίζει πάντα πίσω στα µάτια της µητέρας µου, που µας κοίταζε µε τόση αγάπη. Ευλογηµένος αυτός που εισέπραξε αυτό το «ευχαριστώ» από εκείνη που τον έφερε στον κόσµο και ευλογηµένος αυτός που πρόλαβε να δώσει στη µάνα του έστω και κάτι λίγο από όσα εκείνη του πρόσφερε. Πάω στην εκκλησία και της ανάβω ένα κερί, σε εκείνη τη Μαρία της καρδιάς µου.

-Τι σας λείπει περισσότερο από τη µητέρα σας;

Η παρουσία της, τα φαγητά που µαγείρευε και έφερνε σπίτι για τα εγγόνια της. Που µε έπαιρνε τηλέφωνο να δει αν είµαι καλά, αν έφαγαν τα παιδιά, που µε συµβούλευε για όλα σοφά και εγώ, δυστυχώς, δεν την άκουγα και έκανα πάντα το «δικό» µου. Είχαµε πολλές φορές κόντρες, αλλά πόση αγάπη υπήρχε… Μου λείπει πολύ.

Βάσια Παναγοπούλου

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