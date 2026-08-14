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Στην Ελλάδα και φέτος για διακοπές ο βασιλιάς Φελίπε και η βασίλισσα Λετίθια της Ισπανίας

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Την Ελλάδα επέλεξε, σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωσης, η βασιλική οικογένεια της Ισπανίας για το δεύτερο και ιδιωτικό σκέλος των θερινών της διακοπών.

Ο βασιλιάς Φελίπε, η βασίλισσα Λετίθια και οι δύο κόρες τους φέρονται να βρίσκονται και φέτος στη χώρα μας, μετά την ολοκλήρωση των επίσημων υποχρεώσεών τους στη Μαγιόρκα.

Η επιλογή της Ελλάδας για τις διακοπές της βασιλικής οικογένειας της Ισπανίας δεν αποτελεί πρωτοτυπία, καθώς ο βασιλιάς Φελίπε και η βασίλισσα Λετίθια είχαν περάσει μέρος των καλοκαιρινών τους διακοπών στη χώρα μας τόσο το 2024, όσο και το 2025.

Αυτή τη φορά, πάντως, την παρουσία τους φαίνεται να πρόδωσαν τα στοιχεία από τις αεροπορικές μετακινήσεις.

Τα στοιχεία από τις πτήσεις

Όπως συμβαίνει κάθε καλοκαίρι, ο ισπανικός βασιλικός οίκος δεν δίνει στη δημοσιότητα πληροφορίες για τις ιδιωτικές διακοπές της οικογένειας. Ωστόσο, σύμφωνα με ισπανικά μέσα, δημόσια αρχεία αεροναυτιλίας καταγράφουν επίσημη πτήση στις 13 Αυγούστου με αναχώρηση από τις Βαλεαρίδες Νήσους και προορισμό την Ελλάδα.

Σύμφωνα με το Falcon Despega, αεροσκάφος Dassault Falcon 900 απογειώθηκε στις 12:10 και προσγειώθηκε στην Ελλάδα στις 14:30. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, σε αυτό ενδέχεται να επέβαιναν η βασίλισσα Λετίθια και οι δύο κόρες της.

Λίγες ώρες αργότερα, το ίδιο αεροσκάφος φέρεται να επέστρεψε στη Μαδρίτη και στη συνέχεια να αναχώρησε εκ νέου για να παραλάβει τον βασιλιά Φελίπε, ο οποίος είχε παραμείνει στη Μαγιόρκα προκειμένου να παρακολουθήσει την ηλιακή έκλειψη.

Τα πρωτόκολλα ασφαλείας

Ο διαχωρισμός των μετακινήσεων αποδίδεται όχι μόνο στα διαφορετικά προγράμματα των μελών της οικογένειας, αλλά και στα πρωτόκολλα ασφαλείας που ακολουθεί ο ισπανικός βασιλικός οίκος.

Παρότι δεν υπάρχει ρητή απαγόρευση, αποφεύγεται συστηματικά να ταξιδεύουν στο ίδιο αεροσκάφος ο αρχηγός του κράτους και η διάδοχος του θρόνου, προκειμένου να διασφαλίζεται η θεσμική συνέχεια σε περίπτωση απρόοπτου συμβάντος.

Η ιδιαίτερη σχέση με την Ελλάδα

Η Ελλάδα αποτελεί γνώριμο προορισμό για τη βασιλική οικογένεια της Ισπανίας. Ο Φελίπε και η οικογένειά του είχαν επιλέξει τη χώρα μας για μέρος των θερινών διακοπών τους και τα δύο προηγούμενα καλοκαίρια.

Πέρα από τον τουριστικό χαρακτήρα της επιλογής, υπάρχει και ισχυρός οικογενειακός δεσμός, καθώς η Ελλάδα είναι η γενέτειρα της βασιλομήτορος Σοφίας. Ο βασιλιάς Φελίπε διατηρεί, άλλωστε, στενούς προσωπικούς και οικογενειακούς δεσμούς με τη χώρα.

Βασιλιάς Φελίπε

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