Η Εθνική μπάσκετ ξεκίνησε την προετοιμασία της για τα ματς με Ουκρανία και Ισπανία

Η Εθνική μπάσκετ ξεκίνησε σήμερα την προετοιμασία της για τα ματς με την Ουκρανία (28/08, 19:00) και την Ισπανία (31/08, 19:00) στο πλαίσιο των προκριματικών του Mundobasket, που θα πραγματοποιηθεί το 2027.

Με ρεκόρ 3-3 μπαίνει στη δεύτερη προκριματική φάση του Mundobasket η Εθνική μπάσκετ και καλείται να ανατρέψει την κατάσταση και να βρεθεί στις τρεις πρώτες ομάδες που θα πάρουν την πρόκριση.

Ισπανία (5-1), Ουκρανία (4-2) και Γεωργία (3-3) θα αντιμετωπίσει η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη.

Στην πρώτη προπόνηση έδωσαν το παρών 16 παίκτες και σε σχέση με την κλήση απουσίαζε ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, καθώς ταλαιπωρείται ακόμα από πελματιαία απονεύρωση μετά από την εξέταση του γιατρού της ομάδας.

Οι Κώστας Παπανικολάου, Νικ Καλάθης, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Ντίνος Μήτογλου, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Κώστας Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Δημήτρης Μωραΐτης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Νάσος Μπαζίνας, Όμηρος Νετζήπογλου, Δημήτρης Φλιώνης, Αντώνης Καραγιαννίδης και Νίκος Περσίδης ήταν οι παίκτες που προπονήθηκαν με τα χρώματα της Ελλάδας.

Η προετοιμασία θα συνεχιστεί με καθημερινές προπονήσεις, ενώ στο πρόγραμμά υπάρχουν και δύο αγώνες στο Τ-Center. Στις 22 Αυγούστου κόντρα στην Πολωνία και στις 24 Αυγούστου ενάντια στην Κύπρο.