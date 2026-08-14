Προκλητικός Φιντάν: Όλοι ξέρουμε ποιος είναι ο στόχος της συμμαχίας Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ

Σε μία ακόμη άκρως προκλητική δήλωση προχώρησε ο Χακάν Φιντάν, αποτυπώνοντας τη διάθεση της Άγκυρας για το επόμενο διάστημα και τη στάση που προτίθεται να τηρήσει στα ζητήματα της Ανατολικής Μεσογείου.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, η οποία έχει θέσει casus belli απέναντι στην Ελλάδα και προβαίνει σε διαδοχικές παραβιάσεις του εναέριου χώρου και προκλήσεις στο Αιγαίο, υποστηρίζει ότι η συμμαχία της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ, έχει στόχο την Άγκυρα.

«Στην περιοχή υπάρχουν άλλες συμμαχίες εναντίον μας; Υπάρχουν. Πριν εμείς υπογράψουμε τη “Συμφωνία της Μέκκας”, το Ισραήλ, η Ελληνοκυπριακή Διοίκηση στην Κύπρο (Κυπριακή Δημοκρατία) και η Ελλάδα σχημάτισαν μια συμμαχία ασφαλείας, στη Μεσόγειο», τόνισε ο Τούρκος ΥΠΕΞ και συνέχισε:

«Όλοι ξέρουμε ποιος είναι ο στόχος αυτής στης συμμαχίας. Βόρεια της Μεσόγειου είναι η Τουρκία και νότια η Αίγυπτος και υπάρχει μια συμμαχία που τράβηξε μια γραμμή ακριβώς στη μέση της Μεσογείου. Φαίνεται ποιος είναι ο στόχος και προς τα πού οδεύει αυτή τη συμμαχία».

«Η δική μας συμμαχία, σε αντίθεση με εκείνους, δεν στρέφεται εναντίον κάποιας χώρας, αλλά αφορά τη δημιουργία ενός πλαισίου συνεργασίας, την ανάληψη ευθύνης και την εγκαθίδρυση αποτροπής», κατέληξε ο Χακάν Φιντάν.