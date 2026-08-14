MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΑΙΡΟΣ

Αγριεύουν τα μελτέμια για 48 ώρες: Απαγορευτικό από Ραφήνα και Λαύριο, ακυρώθηκε δρομολόγιο από Πειραιά

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Ανατροπές στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια προκαλούν οι θυελλώδεις άνεμοι που σαρώνουν το Αιγαίο, με την έντασή τους να φθάνει κατά τόπους τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ, σύμφωνα με την ΕΜΥ.

Ήδη, οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες έχουν οδηγήσει σε αναστολές και τροποποιήσεις δρομολογίων, με τους επιβάτες να καλούνται να βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατά τόπους λιμεναρχεία.

Προς το παρόν δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια από τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου, ενώ από τον Πειραιά η ακτοπλοϊκή κίνηση διεξάγεται σε γενικές γραμμές κανονικά, όπως και τα δρομολόγια προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού.

Ωστόσο, οι ισχυροί άνεμοι έχουν ήδη προκαλέσει ακυρώσεις και από το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας.

Το «Blue Star Paros», που επρόκειτο να αναχωρήσει στις 07:30 με προορισμό Σύρο, Τήνο και Μύκονο, δεν θα εκτελέσει το προγραμματισμένο δρομολόγιό του λόγω των καιρικών συνθηκών.

Επίσης, δεν θα πραγματοποιηθεί το δρομολόγιο του «Super Speed 4» προς Πάρο, Νάξο και Κουφονήσι.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα και τις ενημερώσεις των ακτοπλοϊκών εταιρειών, ορισμένα από τα δρομολόγια που αναχωρούν από τον Πειραιά θα πραγματοποιηθούν, αλλά με αλλαγές στις προσεγγίσεις και στους κατάπλους σε νησιά, καθώς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την ασφαλή προσέγγιση σε όλα τα λιμάνια.

Η εικόνα παραμένει δυναμική και οι αποφάσεις για την εκτέλεση ή την τροποποίηση των δρομολογίων λαμβάνονται ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών. Οι επιβάτες που πρόκειται σήμερα να ταξιδέψουν καλό είναι πριν από την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τα κατα τόπους λιμεναρχεία και τουριστικά προκτορεία για τυχόν αλλαγές η τροποποιήσεις στα δρομολόγια που προκαλούν οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Καιρός

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Έκτακτα μέτρα της Τροχαίας και απαγόρευση κίνησης των φορτηγών για την έξοδο του Δεκαπενταύγουστου

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 14 ώρες πριν

Βέλγιο: Οπαδοί του ΠΑΟΚ μετέτρεψαν τους δρόμους των Βρυξελλών σε μία… “μικρή Τούμπα” – Δείτε βίντεο

ΠΑΙΔΕΙΑ 10 ώρες πριν

Ανοίγει την Παρασκευή η πλατφόρμα δήλωσης προτίμησης περιοχών για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ώρες πριν

Ρωμανός για Τσίπρα: “Τα μόνα συμφέροντα με τα οποία συγκρούστηκε, ήταν της μεσαίας τάξης”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 18 ώρες πριν

Τραγωδία στην Κινέτα: 75χρονος ανασύρθηκε νεκρός από τη θάλασσα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Στη Θεσσαλονίκη εντοπίστηκε ο οδηγός του βυτιοφόρου που έκανε επικίνδυνη προσπέραση στη Λίμνη Πλαστήρα – Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.