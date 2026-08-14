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Θεσσαλονίκη: Στα δικαστήρια ο 59χρονος πυρομανής για να απολογηθεί – Δείτε βίντεο

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Στα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης έφτασε πριν από λίγη ώρα ο 59χρονος πυρομανής ο οποίος έβαζε φωτιές σε αγροτικές εκτάσεις στη Σίνδο.

Ο 59χρονος, ο οποίος συνελήφθη από τις Αρχές, φέρεται να ζήτησε συγγνώμη και κατά την προανάκριση να υποστήριξε πως προχώρησε στις πράξεις αυτές επειδή αισθανόταν «πίεση».

Στο βίντεο φαίνεται να φτάνει με το αυτοκίνητό του σε σημείο της περιοχής όπου υπάρχουν πολλά ξερά χόρτα. Στη συνέχεια σταματά στην άκρη του δρόμου και, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, χρησιμοποιεί χαρτοπετσέτες ως προσάναμμα, τις οποίες ανάβει πριν απομακρυνθεί από το σημείο.

Θεσσαλονίκη

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