Δήμος Πολυγύρου: Έργα σε Ταξιάρχη, Παλαιόκαστρο και Βράσταμα – Παρεμβάσεις σε προβλήματα ετών

Σημαντικές παρεμβάσεις βρίσκονται σε εξέλιξη ή ολοκληρώθηκαν σε Ταξιάρχη, Παλαιόκαστρο και Βράσταμα, με τη Δημοτική Αρχή Πολυγύρου να δίνει προτεραιότητα σε έργα που αφορούν πραγματικές ανάγκες των κατοίκων και σε ζητήματα που παρέμεναν για χρόνια χωρίς λύση.

Στα Βράσταμα, προχωράνε οι εργασίες εξωραϊσμού και ανάδειξης των εξωτερικών όψεων του πέτρινου Δημοτικού Σχολείου. Πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού 41.000 ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται από την Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής.

Με συντονισμένες ενέργειες της διοίκησης, εξασφαλίστηκε η συνέχιση της διαδικασίας, βρέθηκε ανάδοχος και το έργο πέρασε πλέον από τη θεωρία στην πράξη. Στόχος είναι οι εργασίες να έχουν ολοκληρωθεί πριν από το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς, ώστε οι μαθητές να επιστρέψουν σε έναν αναβαθμισμένο σχολικό χώρο.

Στο Παλαιόκαστρο, ολοκληρώθηκε η αντικατάσταση και του τελευταίου, ιδιαίτερα δύσκολου τμήματος του παλαιού δικτύου ύδρευσης, μήκους περίπου 130 μέτρων. Ο αγωγός, ο οποίος ήταν κατασκευασμένος από αμίαντο, αντικαταστάθηκε με σύγχρονο αγωγό, ολοκληρώνοντας μια σημαντική παρέμβαση που αποτελούσε πάγιο αίτημα των κατοίκων.

Στον Ταξιάρχη, ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση συρματοκυβωτίων για την ενίσχυση της αντιστήριξης στο κοιμητήριο. Το επόμενο διάστημα θα ολοκληρωθούν οι εργασίες διαμόρφωσης του χώρου, που περιλαμβάνουν την κατασκευή χωνευτηρίου, την αποχέτευση ομβρίων και την τσιμεντόστρωση. Πρόκειται επίσης για μια παρέμβαση που ανταποκρίνεται σε διαχρονική ανάγκη και αίτημα της τοπικής κοινωνίας.

«Επιλέγουμε να αντιμετωπίζουμε τέτοιου είδους ζητήματα με υπευθυνότητα και συγκεκριμένο σχεδιασμό, δίνοντας λύσεις εκεί όπου για χρόνια υπήρχαν εκκρεμότητες.Δεν αρκεί να καταγράφουμε τα προβλήματα. Η καθημερινή επαφή με τις τοπικές κοινότητες, η συνεργασία με τους προέδρους και τους κατοίκους και η υπεύθυνη ιεράρχηση των αναγκών είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να δίνουμε ουσιαστικές λύσεις. Χρειάζεται χρόνος, επιμονή και υπομονή, αλλά το σημαντικό είναι τα προβλήματα να αντιμετωπίζονται και τα έργα να προχωρούν. Βήμα-βήμα, συνεχίζουμε να βελτιώνουμε τις υποδομές και την καθημερινότητα σε κάθε χωριό του Δήμου μας», δήλωσε ο Δήμαρχος Πολυγύρου, Γιώργος Εμμανουήλ.