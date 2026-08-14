“Νίκη”: Η εξέλιξη με την ακύρωση αδειών ιδιωτικών πανεπιστημίων αποτελεί δικαίωση

«Η εξέλιξη με την ακύρωση αδειών ιδιωτικών πανεπιστημίων αποτελεί δικαίωση για όσους, όπως η ΝΙΚΗ, προειδοποιούσαμε ότι η Ανώτατη Εκπαίδευση δεν μπορεί να μετατρέπεται σε πεδίο πειραματισμών, επιχειρηματικών διευθετήσεων και βιαστικών αδειοδοτήσεων», υποστηρίζει σε ανακοίνωσή της η «Νίκη», τονίζοντας: «Επανειλημμένα επισημάναμε τα κενά στη διαδικασία, τα σοβαρά ερωτήματα γύρω από τις αδειοδοτήσεις, τις ελλείψεις σε προγράμματα και υποδομές, καθώς και κάθε περίπτωση διασύνδεσης κυβερνητικών στελεχών με ιδρύματα που όφειλαν, πρωτίστως, να ελέγχονται με τη μέγιστη δυνατή αυστηρότητα».

Το Γραφείο Τύπου του κόμματος σημειώνει μεταξύ άλλων: «Σήμερα, όμως, υπάρχει και μία άλλη πλευρά που κανείς δεν δικαιούται να αγνοήσει: Oι φοιτητές και οι οικογένειές τους. Άνθρωποι που εμπιστεύθηκαν άδειες και πιστοποιήσεις της Ελληνικής Πολιτείας, κατέβαλαν δίδακτρα και σχεδίασαν, με βάση αυτές, το ακαδημαϊκό τους μέλλον. Δεν ευθύνονται εκείνοι για τις επιλογές της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση που έδωσε τις εγκρίσεις οφείλει τώρα να τους προστατεύσει πλήρως. Γι’ αυτό απαιτούμε άμεσα να δοθούν στη δημοσιότητα και να τεθούν σε πλήρη θεσμικό και κοινοβουλευτικό έλεγχο οι φάκελοι όλων ανεξαιρέτως των ιδρυμάτων που έλαβαν άδεια λειτουργίας. Ο έλεγχος δεν πρέπει να περιοριστεί μόνο στις περιπτώσεις που ήδη δημιουργούν προβλήματα. Για κάθε άδεια, οι πολίτες δικαιούνται να γνωρίζουν ποια δικαιολογητικά κατατέθηκαν, ποια κριτήρια αξιολογήθηκαν, ποιες εισηγήσεις έγιναν, ποια όργανα έλαβαν τις αποφάσεις και ποιοι έβαλαν την υπογραφή τους. Και όσοι είχαν την ευθύνη των εισηγήσεων, των ελέγχων και των εγκρίσεων οφείλουν να λογοδοτήσουν για τις αποφάσεις τους. Εφόσον από τον έλεγχο προκύψουν παραλείψεις, πλημμελείς έλεγχοι ή άλλες ευθύνες, αυτές πρέπει να αποδοθούν χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς πολιτική προστασία».

Παράλληλα, η «Νίκη» υπενθυμίζει ότι «είχε προειδοποιήσει ότι η παράκαμψη της ουσίας του άρθρου 16 και η βεβιασμένη μετατροπή του τοπίου των πρώην κολεγίων σε «πανεπιστημιακή αγορά» θα γεννούσαν σοβαρά θεσμικά και εκπαιδευτικά προβλήματα». Σύμφωνα με τη «Νίκη», «σήμερα, οι συνέπειες αυτών των επιλογών είναι πλέον ορατές και η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με τις ευθύνες που απορρέουν από τις δικές της αποφάσεις. Για εμάς η θέση είναι αδιαπραγμάτευτη: Η Ανώτατη Παιδεία δεν είναι προϊόν προς πώληση και το πτυχίο δεν είναι εμπόρευμα. Η “Νίκη” θα υπερασπίζεται σταθερά ένα ισχυρό, ποιοτικό και αξιοκρατικό κρατικό Πανεπιστήμιο, καθώς και δημόσια και δωρεάν Παιδεία για κάθε Ελληνόπουλο, ανεξάρτητα από το εισόδημα της οικογένειάς του».