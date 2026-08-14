Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στην Αγορά Δράμας

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αγορά Δράμας.

Υπενθυμίζεται πως για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα, ένα ελικόπτερο και υδροφόρες του Δήμου Δοξάτου.