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Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στην Αγορά Δράμας

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αγορά Δράμας.

Υπενθυμίζεται πως για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα, ένα ελικόπτερο και υδροφόρες του Δήμου Δοξάτου.

Δράμα Φωτιά

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