Η ΕΣΗΕΜ-Θ καταδικάζει την επίθεση κατά τηλεοπτικού συνεργείου που κάλυπτε την πυρκαγιά στη Σίβηρη

Την επίθεση που δέχτηκε χθες η δημοσιογράφος Μαρία Γουγουτσά ενόσω κάλυπτε με τηλεοπτικό συνεργείο του MEGA την πυρκαγιά στη Σίβηρη, καταδικάζει το διοικητικό συμβούλιο της ΕΣΗΕΜ-Θ

«Η βία που ασκήθηκε στο συγκεκριμένο συνεργείο, όπως και οι προπηλακισμοί που δέχτηκαν συνάδελφοι από άλλα Μέσα στην ίδια περιοχή, δείχνουν ότι η ασφάλεια των δημοσιογράφων που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης σε συνθήκες κρίσης απειλείται πολλαπλώς: όχι μόνο από παράγοντες σχετικούς με το γεγονός που καλύπτουν, αλλά και από έκνομες συμπεριφορές προσώπων και ομάδων που στρέφονται εναντίον της ενημέρωσης και των λειτουργών της», αναφέρει η ΕΣΗΕΜ-Θ στην ανακοίνωσή της, υπογραμμίζοντας ότι «στηρίζει τη συνάδελφο και όλα τα μέλη της που κάλυψαν τα συγκεκριμένα γεγονότα με επαγγελματισμό, παρά τις απόπειρες να παρεμποδιστεί το έργο τους».

Υπενθυμίζεται ότι τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Κασσάνδρας δύο άνδρες για τα αδικήματα της κλοπής, της παράνομης βίας, της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, της απειλής και εξύβρισης, που έλαβαν χώρα σε βάρος του τηλεοπτικού συνεργείου, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνεται και ένας ακόμα συνεργός τους, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.