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Η ανάποδη βουτιά της Ιωάννας Τούνη στις Μαλδίβες: “Πρόσεχε μην πιείς όλο τον ωκεανό” της φώναζαν – Δείτε βίντεο

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Τις ικανότητές της στις… καταδύσεις αποφάσισε να δοκιμάσει η Ιωάννα Τούνη, κατά τη διάρκεια των διακοπών της στις Μαλδίβες, όπου βρίσκεται για να γιορτάσει τα 33α γενέθλιά της μαζί με τον γιο της, τον σύντροφό της και φίλους.

Η influencer και επιχειρηματίας ανέβηκε στην άκρη ενός σκάφους και, αφού πήρε λίγο χρόνο για να προετοιμαστεί, αποφάσισε να κάνει τη μεγάλη βουτιά.

«Πρόσεξε μην πιεις όλο τον ωκεανό», ακούγεται να της φωνάζει κάποιος από την παρέα της, με την ίδια να απαντά με χιούμορ: «Αυτό είναι το μόνο εύκολο».

Λίγο πριν βουτήξει, ζήτησε από τους φίλους της να μην την αγχώνουν κάνοντας αντίστροφη μέτρηση και στη συνέχεια έπεσε στο νερό, εισπράττοντας τα «μπράβο» της παρέας της.

Η στιγμή καταγράφηκε μάλιστα από δύο διαφορετικές κάμερες, με τα σχετικά πλάνα να δημοσιεύονται στα social media.

Ιωάννα Τούνη

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