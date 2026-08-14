Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα της 14ης Αυγούστου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, 14 Αυγούστου:

1846: Ο αμερικανός συγγραφέας Χένρι Ντέιβιντ Θόροου φυλακίζεται, επειδή αρνείται να πληρώσει φόρο για λόγους ιδεολογίας.

1867: Υπογράφεται στο Φεσλάου της Αυστρίας η μυστική συνθήκη της ελληνοσερβικής συμμαχίας, η οποία αποσκοπεί στην απελευθέρωση των χριστιανικών εδαφών που κατέχει η Οθωμανική Αυτοκρατορία στα Βαλκάνια.

1974: Εκδηλώνεται στην Κύπρο ο δεύτερος «Αττίλας», με την προώθηση των τουρκικών δυνάμεων στη σημερινή γραμμή αντιπαράθεσης, μετά τον «τορπιλισμό» από τους Τούρκους των ειρηνευτικών συνομιλιών της Γενεύης. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας, η Ελλάδα αποσύρει τις δυνάμεις της από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ.

1980: Ο ηλεκτρολόγος Λεχ Βαλέσα ηγείται των απεργιών στα ναυπηγία του Γκντανσκ της Πολωνίας, προκαλώντας το κομουνιστικό καθεστώς της χώρας.

1996: Νέα ένταση στην Κύπρο. Τουρκοκύπριοι δολοφονούν εν ψυχρώ τον 26χρονο Σολωμό Σολωμού, την ώρα που προσπαθεί να κατεβάσει την τουρκική σημαία στη Δερύνεια.

2005: Αεροσκάφος Boeing 737-400 της κυπριακής ιδιωτικής εταιρίας Helios, που είχε απογειωθεί από τη Λάρνακα με τελικό προορισμό την Πράγα και ενδιάμεσο σταθμό την Αθήνα, συντρίβεται στο Γραμματικό Αττικής, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και οι 121 επιβαίνοντες.

Γεννήσεις

1906: Γιώργος Θεοτοκάς, έλληνας λογοτέχνης και θεατρικός συγγραφέας. (Θαν. 30/10/1966)

1908: Μάνος Κατράκης, έλληνας ηθοποιός. (Θαν. 2/9/1984)

1941: Ντέιβιντ Κρόσμπι, αμερικανός ρόκερ, μέλος του ροκ τρίο «Crosby, Stills & Nash». (Θαν. 18/1/2023)

Θάνατοι

1956: Μπέρτολτ Μπρεχτ, γερμανός δραματουργός. («Όπερα της Πεντάρας», «Ο κύκλος με την κιμωλία», «Μάνα Κουράγιο», «Η ζωή του Γαλιλαίου») (Γεν. 10/2/1898)

1972: Νίκος Φέρμας, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Νικόλαου Χατζηανδρέου, έλληνας ηθοποιός. (Γεν. 1905)

1988: Έντζο Φεράρι, ιταλός δημιουργός της ομώνυμης αυτοκινητοβιομηχανίας και μυθική μορφή της αυτοκίνησης. (Γεν. 18/2/1898)