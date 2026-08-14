Τουρνάς: Υποδειγματική η προσπάθεια της πυροσβεστικής στη Χαλκιδική – Ο μηχανισμός στάθηκε όρθιος

«Υποδειγματική» χαρακτήρισε την προσπάθεια της Πυροσβεστικής στην πυρκαγιά της Κασσάνδρας Χαλκιδικής ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου αναφορικά με τους θυελλώδεις ανέμους που επικρατούν σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, ο υπουργός αναφέρθηκε στην επιχειρησιακή εικόνα των πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν χθες επισημαίνοντας ότι επρόκειτο για μία ιδιαίτερα δύσκολη πυρκαγιά, σε δασική και παράλληλα δομημένη περιοχή, με κατοικίες και οικισμούς, όπου απαιτήθηκε άμεση και μεγάλη κινητοποίηση του μηχανισμού.

Όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Τουρνάς χαρακτήρισε «υποδειγματική την όλη προσπάθεια» από την Πυροσβεστική, τονίζοντας ότι σήμερα, από το πρωί, η πυρκαγιά βρίσκεται σε ύφεση και πραγματοποιούνται διαβροχές.

Παράλληλα, επεσήμανε την καθοριστική συμβολή και τη στενή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος, της Περιφέρειας και του Δήμου, καθώς και των εθελοντών Πολιτικής Προστασίας, οι οποίοι συνέδραμαν συντονισμένα στην επιχειρησιακή προσπάθεια.

«Η κινητοποίηση ήταν γρήγορη και πολύ μεγάλη»

«Η κινητοποίηση ήταν γρήγορη και πολύ μεγάλη. Τα εναέρια μέσα ήταν 16, συνολικά, τα οποία επιχειρούσαν μέχρι τη δύση του ηλίου», υπογράμμισε ο υπουργός, προσθέτοντας πως η προσπάθεια συνεχίστηκε συστηματικά καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, με διανοίξεις δρόμων και αντιπυρικών ζωνών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην επιχείρηση ασφαλούς απομάκρυνσης πολιτών από την περιοχή, η οποία, όπως είπε, αποτέλεσε ένα από τα δυσκολότερα σημεία της επιχείρησης.

«Έγκαιρα είχε συντονιστεί η επιχείρηση απεγκλωβισμού με ισχυρές δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και με πλωτά του Λιμενικού και με μεγάλο πλοίο που εξασφαλίστηκε από τη SeaJets και, βέβαια, με τα πλωτά του Πυροσβεστικού Σώματος. Όλα αυτά μαζί κατάφεραν να απομακρύνουν 446 ανθρώπους με απόλυτη ασφάλεια», σημείωσε.

Στην τοποθέτησή του κατά την διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου, ο κ. Τουρνάς, κάνοντας έναν συνολικό απολογισμό της χθεσινής ημέρας, τόνισε ότι, παρά τις ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες, «ο μηχανισμός στάθηκε όρθιος και πήγε καλά».

Η πρόβλεψη για την εξέλιξη των ανέμων

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, οι πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα επιμείνουν και αύριο, Σάββατο 15 Αυγούστου, κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας.

Ειδικότερα:

-Στη Θράκη θα πνέουν βόρειοι – βορειοανατολικοί άνεμοι 5 έως 7 μποφόρ και στα νησιά του βόρειου και βορειοανατολικού Αιγαίου 6 έως 8 μποφόρ.

-Στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο οι άνεμοι θα φτάνουν τα 5 έως 7 μποφόρ.

-Στην Αττικοβοιωτία και την Εύβοια θα πνέουν βόρειοι άνεμοι 6 έως 7 μποφόρ και, μέχρι το απόγευμα, τοπικά 8 μποφόρ.

-Στο κεντρικό Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 έως 8 και μέχρι το απόγευμα τοπικά τα 9 μποφόρ, ενώ στις Κυκλάδες θα πνέουν με ένταση 7 έως 8 και στα βόρεια τοπικά 9 μποφόρ.

-Στην Κρήτη οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν τα 6 έως 8 μποφόρ, ενώ στα νότια του νησιού οι ριπές αναμένεται να ξεπεράσουν τα 100 χλμ./ώρα.

-Στην Κάσο και την Κάρπαθο οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάνουν τα 7 έως 8 μποφόρ. Την Κυριακή 16 Αυγούστου οι ισχυροί άνεμοι θα διατηρηθούν αρχικά σε αρκετές περιοχές. Στην Αττικοβοιωτία θα φτάνουν τα 5 έως 7 μποφόρ, στη νότια Εύβοια τα 6 έως 8 μποφόρ και στις Κυκλάδες, την Κρήτη, την Κάσο και την Κάρπαθο τα 5 έως 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Περαιτέρω εξασθένηση των ανέμων αναμένεται από το απόγευμα της Κυριακής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ