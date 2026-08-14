Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 70χρονο και 61χρονο στην Ξηροκρήνη για διακίνηση κάνναβης – Έκρυβαν τα ναρκωτικά στη μηχανή

Στη σύλληψη δύο ημεδαπών, ηλικίας 70 και 61 ετών, προχώρησαν απογευματινές ώρες της Πέμπτης (13/08) αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, στην περιοχή της Ξηροκρήνης.

Οι αστυνομικοί, στο πλαίσιο ερευνών για τον εντοπισμό ατόμων που εμπλέκονται σε εμπορία και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, εντόπισαν τους δύο άνδρες την ώρα που πραγματοποιούσαν μεταξύ τους συναλλαγή και τους ακινητοποίησαν άμεσα.

Τι βρέθηκε και κατασχέθηκε

Σε έρευνες που ακολούθησαν, διαπιστώθηκε ότι μέρος των ναρκωτικών ήταν επιμελώς κρυμμένο σε δίκυκλη μοτοσικλέτα ιδιοκτησίας του 70χρονου, ενώ η υπόλοιπη ποσότητα εντοπίστηκε στην οικία του, παρουσία εκπροσώπου της δικαστικής Αρχής.

Συνολικά, οι αρχές κατέσχεσαν:

1 κιλό και 680,4 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης , η οποία ήταν διαμοιρασμένη σε 30 αυτοσχέδιες συσκευασίες , έτοιμες προς διάθεση σε στέκια ουσιοεξαρτώμενων ατόμων.

, η οποία ήταν διαμοιρασμένη σε , έτοιμες προς διάθεση σε στέκια ουσιοεξαρτώμενων ατόμων. 5 ζυγαριές ακριβείας .

. 1.120 κενές, μικρές, νάιλον συσκευασίες για τον διαμοιρασμό των δόσεων.

για τον διαμοιρασμό των δόσεων. Το χρηματικό ποσό των 270 ευρώ .

. Ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο χρησιμοποιούσε ο 70χρονος για τις συνεννοήσεις του.

Οι δύο συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους για εμπορία και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, οδηγούνται στον αρμόδιο Εισαγγελέα.