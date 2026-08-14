Χαλκιδική: Στάχτες και αποκαΐδια την επόμενη μέρα της καταστροφικής πυρκαγιάς στη Σίβηρη

Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής, για να αντιμετωπίσουν τις διάσπαρτες εστίες και να αποτρέψουν τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων.

Η φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης, προκαλώντας τεράστια κινητοποίηση των δυνάμεων της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας.

Σίβηρη, Φούρκα και παραθεριστικοί οικισμοί εκκενώθηκαν ενώ 481 κάτοικοι και τουρίστες μεταφέρθηκαν σε ασφαλέστερα σημεία δια θαλάσσης. Στον οδικό άξονα της περιοχής προκλήθηκε μποτιλιάρισμα από τα εκατοντάδες οχήματα που απομακρύνονταν από την περιοχή.

Συνολικά 481 άτομα απομακρύνθηκαν από το Λιμενικό

481 άτομα μεταφέρθηκαν με ασφάλεια διά θαλάσσης στη Σάνη, τα Νέα Μουδανιά και τη Θεσσαλονίκη. 195 βρήκαν προσωρινό καταφύγιο στο επιβατηγό SPEED RUNNER JET, το οποίο έσπευσε από τις πρώτες ώρες στο σημείο προκειμένου να συνδράμει στο έργο των αρχών.

Με το πρώτο φως της σημερινής ημέρας, φάνηκε και το μέγεθος της καταστροφής.

Σπίτια παραδόθηκαν στις φλόγες, περιουσίες έγιναν στάχτη και οι κάτοικοι μετρούν τις πληγές τους. Το οδοιπορικό του ΕΡΤnews καταγράφει εικόνες απόλυτης καταστροφής αλλά και συγκλονιστικές μαρτυρίες ανθρώπων που μέσα σε λίγες ώρες είδαν τους κόπους μιας ολόκληρης ζωής να χάνονται.

Οι καπνοί από τη φωτιά στη Σίβηρη έφτασαν μέχρι τα παράλια της Λάρισας. Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες από τον γεοστατικό δορυφόρο Meteosat-12, τρεις ώρες μετά την εκδήλωσή της, όπου αποτυπώνονται τόσο η θερμική εστία όσο και ο καπνός που οι ισχυροί άνεμοι μετέφεραν σε απόσταση 100 χιλιομέτρων. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι και σήμερα υψηλός.