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Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης: Η Ντουντουνάκη πάλεψε για το μετάλλιο αλλά έμεινε 4η στα 100μ πεταλούδα

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THESTIVAL TEAM

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Την τέταρτη θέση στον τελικό των 100μ. πεταλούδα κατέλαβε η Αννα Ντουντουνάκη, στο πρώτο αγώνισμα του απογευματινού προγράμματος της 5ης ημέρας του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κολύμβησης, που διεξάγεται στο Παρίσι.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια κολύμπησε λίγο πιο αργά σε σχέση με το 56.99 του χθεσινού ημιτελικού, τερματίζοντας σε 57.10, χρόνος που και πάλι πάντως είναι καλύτερος από το προηγούμενο πανελλήνιο ρεκόρ (57.25) και συνιστά τη δεύτερη καλύτερη κούρσα της καριέρας της. Για να ανέβει για τρίτη φορά στο βάθρο ενός Ευρωπαϊκού Πρωτάθληματις, η 31χρονη Χανιώτισσα θα έπρεπε να βελτιώσει αρκετά το χθεσινό ρεκόρ της, αφού η Ρωσίδα Ντάρια Κλεπίκοβα (που αγωνίζεται ως ουδέτερη), πήρε την τρίτη θέση με 56.76.

Η Ρους Βανοτερντάικ από το Βέλγιο κατέκτησε για δεύτερη σερί διοργάνωση το χρυσό μετάλλιο, σημειώνοντας επίδοση 56.08, ενώ η Γερμανίδα Αντζελίνα Κέλερ ακολούθησε με 56.39. Η Γεωργία Δαμασιώτη δεν μπόρεσε να ακολουθήσει το ρυθμό και, παρότι έκανε την ταχύτερη κούρσα της στο αγώνισμα, έμεινε όγδοη με 57.72.

Τα αποτελέσματα του τελικού στα 100μ. πεταλούδα γυναικών:

1. Ρους Βανοτερντάικ (Βέλγιο) 56.08

2. Αντζελίνα Κέλερ (Γερμανία) 56.39

3. Ντάρια Κλεπίκοβα (Ουδέτερη/Ρωσία) 56.76

4. Αννα Ντουντουνάκη (ΕΛΛΑΔΑ) 57.10

5. Κιάνα ΜακΙνες (Μ. Βρετανία) 57.25

6. Αναστασίγια Κουλιάσοβα (Ουδέτερη/Λευκορωσία) 57.57

7. Ταμάρα Ποτότσκα (Σλοβακία) 57.58

8. Γεωργία Δαμασιώτη (ΕΛΛΑΔΑ) 57.72

Άννα Ντουντουνάκη

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