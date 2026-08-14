Άρης: Υπέγραψε για 4 χρόνια και ανακοινώθηκε ο Ζερεμί Πετρίς

Ποδοσφαιριστής του Άρη για τα επόμενα τέσσερα χρόνια θα είναι ο Ζερεμί Πετρίς.



Ο Γάλλος δεξιός μπακ με καταγωγή από την Μαρτινίκα αποκτήθηκε με μεταγραφή από τη Γουόντφορντ.



Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΡΗΣ



«Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει την απόκτηση του Jeremy Petris με μεταγραφή από την αγγλική Watford για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.



Ο Jeremy Arnaud Petris, όπως είναι το πλήρες όνομά του, γεννήθηκε στις 28 Ιανουαρίου 1998 στο Μπανιολέ της Γαλλίας (έχει καταγωγή από τη Μαρτινίκα).



Ξεκινώντας την καριέρα του από τις ακαδημίες της AS Monaco και της Paris FC, ο ταλαντούχος αμυντικός δοκίμασε τις δυνάμεις του στην Ιταλία με τις Crotone, Bisceglie, Gozzano και Pro Vercelli πριν κάνει μεγάλο βήμα στην καριέρα του μετακομίζοντας στη Βουλγαρία.



Εκεί αγωνίστηκε αρχικά στην Tsarsko Selo και στη συνέχεια πήρε μεταγραφή για τη Levski Sofia, όπου καθιερώθηκε ως ένας από τους κορυφαίους ακραίους αμυντικούς του πρωταθλήματος (53 συμμετοχές, 1 γκολ).



Οι εξαιρετικές του εμφανίσεις, η ταχύτητα και η αμυντική του σταθερότητα τράβηξαν το ενδιαφέρον της βελγικής Charleroi, η οποία τον απέκτησε τον Ιανουάριο του 2024, δίνοντάς του την ευκαιρία να αγωνιστεί στο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα της Jupiler Pro League (56 συμμετοχές, 5 ασίστ).



Την προηγούμενη σεζόν αγωνίστηκε με τη φανέλα της Watford στην αγγλική Championship καταγράφοντας 18 συμμετοχές στη Μ. Βρετανία.



Από σήμερα ο Jeremy Petris ανήκει στην οικογένεια του ΑΡΗ!



Bienvenue, Jeremy!



«Να κάνουμε τους φιλάθλους μας χαρούμενους»



Στις πρώτες του δηλώσεις στο arisfc.com.gr, ο Jeremy Petris, τόνισε:



«Είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ και θα αγωνίζομαι με τη φανέλα του ΑΡΗ. Γνωρίζω αρκετά πράγματα για τη νέα μου ομάδα και τη δυναμική του κόσμου της.

Εύχομαι να έχουμε μια πολύ καλή χρονιά και να κάνουμε τους φιλάθλους μας χαρούμενους.

Θα κάνω τα πάντα για είναι περήφανη η ομάδα για μένα. Θέλω να ανταποδώσω την εμπιστοσύνη των ανθρώπων του ΑΡΗ προς το πρόσωπό μου.

Περιμένω να ξεκινήσω προπονήσεις και να γνωρίσω τον προπονητή τους νέους μου συμπαίκτες».