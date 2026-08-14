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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Έκρυβε κάνναβη και “σοκολάτα” πίσω από δέντρο στην Πυλαία – Σύλληψη 24χρονου

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Στη σύλληψη ενός 24χρονου ημεδαπού για παράβαση του Νόμου περί Εξαρτησιογόνων ουσιών προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης.

Το περιστατικό σημειώθηκε τις απογευματινές ώρες της Πέμπτης (13/08) στην περιοχή της Πυλαίας, όταν πλήρωμα περιπολικού εντόπισε τον νεαρό να κινείται ύποπτα και να προσπαθεί να αποκρύψει ναρκωτικές ουσίες πλησίον ενός δέντρου.

Τι βρέθηκε στην κατοχή του

Οι αστυνομικοί επενέβησαν άμεσα, ακινητοποίησαν τον 24χρονο και κατέσχεσαν τις συσκευασίες που επιχειρούσε να κρύψει, οι οποίες περιείχαν:

  • 101,4 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.
  • 52,4 γραμμάρια κάνναβης σε μορφή «σοκολάτας».

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγείται στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Θεσσαλονίκη

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