Χαλκιδική: Βίντεο ντοκουμέντο δείχνει τα πρώτα λεπτά της φωτιάς στη Σίβηρη

Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει τα πρώτα λεπτά της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε στη Σίβηρη Χαλκιδικής, αποτυπώνοντας την έναρξη μιας πυρκαγιάς που μέσα σε ελάχιστο χρόνο πήρε επικίνδυνες διαστάσεις. Οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή φαίνεται πως έπαιξαν καθοριστικό ρόλο τόσο στο πώς ξεκίνησε όσο και στη γρήγορη εξάπλωση της φωτιάς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία από την αυτοψία κλιμακίου της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, στην περιοχή έπνεαν άνεμοι που έφταναν τα 8 μποφόρ. Ένα καταπονημένο και ξερό δέντρο στο σημείο «μηδέν» της μεγάλης φωτιάς στην Χαλκιδική, έπεσε πάνω στα συρματόσχοινα στήριξης παλιάς ξύλινης κολώνας χαμηλής τάσης.

Από την πτώση του δέντρου, η κολώνα πήρε κλίση περίπου 25 με 30 μοιρών, με αποτέλεσμα τα καλώδια να έρθουν σε επαφή με τα δέντρα. Οι δυνατοί άνεμοι προκάλεσαν ταλάντωση και στη συνέχεια δημιουργήθηκαν σπινθήρες, οι οποίοι έπεσαν στα ξερά χόρτα και φέρεται να προκάλεσαν την πυρκαγιά, με το βίντεο του Mega να δείχνει τα πρώτα λεπτά της πυρκαγιάς.

Οι συνθήκες που επικρατούσαν εκείνη την ώρα έκαναν την κατάσταση ιδιαίτερα δύσκολη. Είναι χαρακτηριστικό ότι η φωτιά κάλυψε περίπου τρία χιλιόμετρα μέσα σε μόλις δύο ώρες, προκαλώντας ζημιές σε σπίτια και αυτοκίνητα.

Οι φλόγες έφτασαν πολύ κοντά στην παραλία της Σίβηρης, με κατοίκους και τουρίστες να απομακρύνονται ακόμη και με πλωτά μέσα. Το βίντεο από τα πρώτα λεπτά της πυρκαγιάς δείχνει πώς ξεκίνησε ένα μέτωπο που στη συνέχεια εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα.

Στον εισαγγελέα οι δύο αρμόδιοι

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, σχηματίστηκε δικογραφία για την υπόθεση από το τοπικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού. Η έρευνα αφορά υπεύθυνους εργολάβους του ΔΕΔΔΗΕ που σχετίζονται με τον καθαρισμό της βλάστησης, καθώς και τον υπεύθυνο του δικτύου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι δύο αρμόδιοι του ΔΕΔΔΗΕ παρουσιάστηκαν αυτοβούλως μαζί με τη δικηγόρο τους στον εισαγγελέα Πολυγύρου την Παρασκευή 14.08.2026 και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι.

Για την υπόθεση έχει διαταχθεί προκαταρκτική έρευνα, προκειμένου να εξακριβωθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά και να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν ευθύνες που πρέπει να αποδοθούν.