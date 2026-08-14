Χαλκιδική: Ελεύθεροι οι δύο εργολάβοι του ΔΕΔΔΗΕ για τη φωτιά στη Σίβηρη
THESTIVAL TEAM
Στον εισαγγελέα Πολύγυρου παρουσιάστηκαν αυτοβούλως δύο εργολάβοι του ΔΕΔΔΗΕ στο πλαίσιο της έρευνας για την πυρκαγιά που ξέσπασε στη Σίβηρη Χαλκιδικής.
Τα δυο άτομα αφέθηκαν ελεύθερα μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα, να διαβιβαστεί η δικογραφία από την Πυροσβεστική στις δικαστικές Αρχές και να αποδοθούν οι σχετικές ευθύνες.
Έχει διαταχθεί προκαταρκτική έρευνα, προκειμένου να αναζητηθούν και να αποδοθούν τυχόν ευθύνες.