MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Χαλκιδική: Ελεύθεροι οι δύο εργολάβοι του ΔΕΔΔΗΕ για τη φωτιά στη Σίβηρη

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Στον εισαγγελέα Πολύγυρου παρουσιάστηκαν αυτοβούλως δύο εργολάβοι του ΔΕΔΔΗΕ στο πλαίσιο της έρευνας για την πυρκαγιά που ξέσπασε στη Σίβηρη Χαλκιδικής.

Τα δυο άτομα αφέθηκαν ελεύθερα μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα, να διαβιβαστεί η δικογραφία από την Πυροσβεστική στις δικαστικές Αρχές και να αποδοθούν οι σχετικές ευθύνες.

Έχει διαταχθεί προκαταρκτική έρευνα, προκειμένου να αναζητηθούν και να αποδοθούν τυχόν ευθύνες.

Σίβηρη Φωτιά Χαλκιδική

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης: 4ος με πανελλήνιο ρεκόρ στα 50μ ύπτιο ο Χρήστου

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 16 ώρες πριν

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα στη Χαλκιδική – Πολύ υψηλός στο τρίτο πόδι

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 7 ώρες πριν

Εθελοντής πυροσβέστης για Σίβηρη Χαλκιδικής: “Η χειρότερη νύχτα της ζωής μου – Μας κυνηγούσε η φωτιά”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Γεραπετρίτης: Αταλάντευτη η στήριξη της Ελλάδας στην επανένωση της Κύπρου στη βάση μιας δίκαιης λύσης

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 10 ώρες πριν

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο στη Χαλκιδική

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Ξάνθη: Νεαρή κοπέλα έπεσε από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας – Σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Καβάλας