Δανάη Μπάρκα σε Χρήστο Χατζηπαναγιώτη: “Είσαι ένας από τους λόγους που με ονειρεύομαι στη σκηνή από παιδί”

Μερικά τρυφερά λόγια για τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη μοιράστηκε με μία ανάρτησή της η Δανάη Μπάρκα, αφού παρακολούθησε την παράσταση «Εκκλησιάζουσες» του Αριστοφάνη, στην οποία πρωταγωνιστεί εκείνος.

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια έχει τονίσει σε συνεντεύξεις της πόσο δεμένη είναι μαζί του, δηλώνοντας πως για εκείνη είναι κάτι παραπάνω από πατέρας. Βλέποντάς τον πάνω στη σκηνή, ανέτρεξε στην παιδική της ηλικία, τότε που ονειρευόταν να βρεθεί και αυτή κάποια στιγμή πάνω στο θεατρικό σανίδι. Όπως εξήγησε, ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης είναι από τους ανθρώπους που την έκαναν να ονειρευτεί τον εαυτό της ως ηθοποιό. Την ίδια στιγμή, εξέφρασε την αγάπη της και την περηφάνια της για εκείνον.

Πιο αναλυτικά, στην ανάρτησή της, έγραψε:

«Γιατί το θέατρο είναι μαγικό; Γιατί συμφωνούμε όλοι να πιστέψουμε μαζί σε κάτι που δεν είναι αληθινό. Εχθές είδα τις Εκκλησιάζουσες του Αριστοφάνη. Ο Χρήστος μου, κάνει φέτος το καλοκαίρι τον Βλέπυρο. Έναν όχι ιδιαίτερα μεγάλο ιδεολόγο που δεν έχει κάποιο όραμα για την κοινωνία παρά μόνο αγωνία για το αν θα τον βολέψει η νέα κατάσταση πραγμάτων. Εκεί έρχεται η μαγεία του ταλέντου. Το πώς δηλαδή ένας ηθοποιός παίρνει μια όχι σπουδαία προσωπικότητα και την κάνει γιγαντιαία χωρίς κανένα τερτίπι, καμία προσπάθεια & καμία υπερβολή.

Μόλις βγήκε στη σκηνή αρκούσε το χειροκρότημα του κόσμου απλά για να βουρκώσω & να θυμηθώ τι με αγγίζει κάθε φορά που τον βλέπω στο θέατρο από την πρώτη φορά που τον είδα στο Σεσουάρ για δολοφόνους μέχρι τον Rain man ή τον κάθε μονόλογο και την κάθε Επίδαυρο που έχει κάνει. Η πίστη του, το μέτρο του, η αλλαγή του και η αγάπη του γι αυτό που λέγεται θέατρο. Την πιο παράξενη τέχνη που γεννιέται και πεθαίνει την ίδια στιγμή και ποτέ δεν είναι ίδια. Ο Χρήστος ήταν ίσως ένας απ τους λόγους που ονειρεύτηκα από μικρή να γίνω ηθοποιός, να συγκινώ, να μαθαίνω, να ζω σαν κάποια άλλη, να ακούω, να πείθω, να κατανοώ, να εξηγώ και να λέω ιστορίες. Αγάπησα το θέατρο μέσα από τα μάτια του και το ταλέντο του.

Ο Χρήστος φέτος κάνει τον γύρο της Ελλάδας με την παράσταση κι έναν υπέροχο θίασο και κάθε μέρα κουρασμένοι, ταξιδεύοντας ξημερώματα, με αγωνίες με άγχη, με ατυχήματα, με ζέστη, με φασαρία εκείνοι πάνω στη σκηνή αψηφούν τα πάντα και γίνονται κάποιοι άλλοι που μας θυμίζουν να πιστεύουμε, να παλεύουμε και να αγαπάμε. Αυτό είναι η μαγεία του θεάτρου και των ηθοποιών. Οι δυσκολίες που ξεπερνάς για να γίνεις κάποιος άλλος.

Γι’ αυτό το θέατρο, περισσότερο ίσως από οποιαδήποτε άλλη τέχνη, μας θυμίζει κάτι πολύ ανθρώπινο: ότι είμαστε εδώ, τώρα, μαζί, ενωμένοι. Να το αγαπάτε το θέατρο και να κρατάτε πάντα την ομορφιά του ”όλοι μαζί”, ηθοποιοί θεατές και συντελεστές. Χρήστο μου, από χθες το βράδυ μου εύχομαι μόνο να ξαναβρεθώ δίπλα σου στη σκηνή σύντομα ή να έχω την τύχη να σε καμαρώνω να λάμπεις και να μεταμορφώνεσαι για πολλά χρόνια ακόμα. Είσαι ένας από τους λόγους που με ονειρεύομαι εκεί πάνω από παιδί. Σ’ αγαπάω και είμαι περήφανη. Μπράβο σε όλους σας, είστε σπουδαίοι».