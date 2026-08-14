Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης: Στον τελικό των 200μ πεταλούδα με πεταλούδα ο Σίσκος – Δείτε βίντεο

Με μία εκπληκτική κούρσα, ιδιαίτερα στο τελευταίο 50άρι, ο Απόστολος Σίσκος πέτυχε πανελλήνιο ρεκόρ και προκρίθηκε στον αυριανό (15/8, 19:30) τελικό των 200μ. πεταλούδα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κολύμβησης, που διεξάγεται στο Παρίσι.

Συμμετέχοντας σε ένα αγώνισμα στο οποίο -θεωρητικά τουλάχιστον- δεν ειδικεύεται, ο «ασημένιος» πρωταθλητής Ευρώπης των 200μ. ύπτιο τερμάτισε δεύτερος στη δεύτερη ημιτελική σειρά με 1:55.55 και πέρασε ως έκτος στο σύνολο. Η επίδοσή του αποτελεί διπλό πανελλήνιο ρεκόρ, στις κατηγορίες ανδρών και νέων Κ23, βελτιώνοντας σημαντικά το 1:56.13 που είχε πετύχει στις 10/5 στο ΟΑΚΑ, κατά τη διάρκεια του μίτινγκ «Ακρόπολις».

Κορυφαίος των ημιτελικών ήταν ο Γάλλος σουπερστάρ Λεόν Μαρσάν, που τερμάτισε σε 1:53.95 και σαφώς είναι το μεγάλο φαβορί του τελικού. Τον ακολούθησαν ο Ούγγρος Ρίτσαρντ Μάρτον με 1:54.47, ο Ιταλός Αλμπέρτο Ρατσέτι με 1:54.67, ο επίσης Ούγγρος -και νικητής των 200μ. ύπτιο- Χούμπερτ Κος με 1:55.13 και ο Ισπανός Αρμπιντέλ Γκονζάλεθ με 1:55.23. Τον ίδιο χρόνο με τον Σίσκο (1:55.55) σημειώσε ο Πολωνός Κριστόφ Χμιελέφσκι και ο δίδυμος αδελφός του, Μίχαλ Χμιελέφσκι, συμπλήρωσε την οκτάδα με 1:55.88.