Φωτιά τώρα στην Τρίπολη – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα
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THESTIVAL TEAM
Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής στην Τρίπολη Αρκαδίας.
Κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου, 9 οχήματα και αεροσκάφη. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α.
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