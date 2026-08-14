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Φωτιά τώρα στην Τρίπολη – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

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THESTIVAL TEAM

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Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής στην Τρίπολη Αρκαδίας.

Κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου, 9 οχήματα και αεροσκάφη. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α.

Τρίπολη

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