Δράμα: Φωτιά στην περιοχή Αγορά – Καίει χαμηλή βλάστηση, σηκώθηκε ελικόπτερο

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αγορά Δράμας.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα, ένα ελικόπτερο και υδροφόρες του Δήμου Δοξάτου.

Σημειώνεται ότι η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3), ενώ για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καβάλας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ