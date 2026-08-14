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Δράμα: Φωτιά στην περιοχή Αγορά – Καίει χαμηλή βλάστηση, σηκώθηκε ελικόπτερο

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αγορά Δράμας.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα, ένα ελικόπτερο και υδροφόρες του Δήμου Δοξάτου.

Σημειώνεται ότι η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3), ενώ για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καβάλας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δράμα Φωτιά

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