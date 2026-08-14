Ελλ. Λύση: Απερίφραστη καταδίκη της επίθεσης σε δημοσιογράφους και τεχνικούς που κάλυπταν την πυρκαγιά στη Χαλκιδική
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Η Ελληνική Λύση καταδικάζει «με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο την επίθεση που δέχτηκε τηλεοπτικό συνεργείο την ώρα μάλιστα που κάλυπτε την καταστροφική πυρκαγιά στην Χαλκιδική».
Σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος, «πρόκειται για ξεκάθαρη απόπειρα φίμωσης, προκειμένου η πραγματική εικόνα της καταστροφής να μην έρθει στο φως της δημοσιότητας».
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