Ειδική αναφορά στην Τουρκία έκανε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ σε μεγάλη συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο Vesti.

Ο Σεργκέι Λαβρόφ επιβεβαίωσε ότι η Τουρκία προσφέρθηκε για άλλη μια φορά να μεσολαβήσει στην ουκρανική διευθέτηση. Ωστόσο, σημείωσε ότι η Άγκυρα, ως μέλος του ΝΑΤΟ, «είναι αναγκασμένη να λαμβάνει υπόψη τις υποχρεώσεις της προς το μπλοκ».

«Η Τουρκία θέλει να είναι μέλος του ΝΑΤΟ, να έχει σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση -αν και βαθιά μέσα της καταλαβαίνει ότι δεν θα γίνει ποτέ δεκτή- και να έχει καλές σχέσεις με τη Ρωσία. Νομίζω ότι οι “επιπτώσεις” που αφήνει πίσω της η ένταξη στο ΝΑΤΟ είναι αναπόφευκτες», εξήγησε ο Ρώσος υπουργός.

Η Τουρκία, πρόσθεσε ο Σεργκέι Λαβρόφ, θέλει να έχει καλές σχέσεις με τη Ρωσία επειδή έχουμε πολλά κοινωνικά οικονομικά πρότζεκτ. Έχουμε πολλά κοινά στην ιστορία μας – τον Καύκασο, τη Μαύρη Θάλασσα. Η Τουρκία ενδιαφέρεται ειλικρινά για τη σταθερότητα της Μαύρης Θάλασσας».

«Τώρα, οι Τούρκοι ομόλογοί μας μιλούν ξανά για την ανάγκη να επιτευχθεί με κάποιο τρόπο μια συμφωνία (με την Ουκρανία), ώστε η ναυτιλία να μην αποτελεί στόχο επιθέσεων. Αλλά δεν το ξεκινήσαμε εμείς αυτό».

Η Ρωσία ζήτησε από το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ να σχολιάσει την «εμπλοκή των ΗΠΑ» σε ουκρανικές επιθέσεις εντός της Ρωσίας ανακοίνωσε επίσης ο Λαβρόφ.

«Έχουμε υποβάλει μια σειρά από ερωτήσεις… ζητώντας σχόλια, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων πληροφοριών, και για το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εμπλέκονται πολύ πιο βαθιά στην οργάνωση και την εκτέλεση επιθέσεων βαθιά στη ρωσική επικράτεια εναντίον πολιτικών στόχων» ανέφερε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο Vesti.

Δεν θα υπάρξει ανακωχή στην Ουκρανία ξεκαθάρισε επίσης ο Σεργκέι Λαβρόφ. Σημείωσε ότι πρέπει να υπάρξει κατάπαυση εχθροπραξιών μόνο όταν επιτευχθεί μια μακροπρόθεσμη, αξιόπιστη και βιώσιμη διευθέτηση.

«Αν σταματούσαμε ξαφνικά τώρα στη γραμμή επαφής, στην ουσία θα επιτρέπαμε να διαγραφεί ο άθλος των παππούδων και των προπάππων μας, οι οποίοι νίκησαν τον ναζισμό. Αυτό είναι αδύνατον να εξεταστεί», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Λαβρόφ στο Vesti.

Επιπλέον, η Ρωσία θα αυστηροποιήσει τις μεθόδους καταστροφής οτιδήποτε τροφοδοτεί τη πολεμική μηχανή του Κιέβου από την πλευρά των δυτικών χωρών, επέμεινε.

Νωρίτερα, το πρακτορείο Reuters ανέφερε ότι η Ουκρανία ζήτησε από τη Ρωσία να σταματήσουν οι εκατέρωθεν επιθέσεις σε πολιτικούς στόχους στη Μαύρη Θάλασσα.

«Ο πρόεδρος Πούτιν είναι έτοιμος να υποδεχτεί ξανά τον (Στιβ) Γουίτκοφ και τον (Τζάρεντ) Κούσνερ, αλλά το τι θα κομίσουν είναι άλλο θέμα», τόνισε για τους δυο Αμερικανούς διαμεσολαβητές ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών.