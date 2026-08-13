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Σκιάθος: Νέο περιστατικό με Ιταλίδα που τραυματίστηκε από τον αέρα της τουρμπίνας αεροσκάφους

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Ένα νέο περιστατικό τραυματισμού τουρίστριας καταγράφηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 13/08 στη Σκιάθο από την ώθηση του αέρα που παράγουν τουρμπίνες αεροσκάφους.

Πρόκειται για Ιταλίδα επισκέπτρια στο νησί, περίπου 50 ετών, η οποία βρέθηκε στη δίνη του κύματος αέρα που παρήγαγε το αεροσκάφος ενώ ετοιμαζόταν να απογειωθεί, στις 12:40. Η Ιταλίδα τουρίστρια υπέστη σοβαρό κάταγμα στο χέρι της από την πτώση και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο Κέντρο Υγείας Σκιάθου για να τις δοθούν οι πρώτες βοήθειες και να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εξετάσεις.

Υπενθυμίζεται, ότι την περασμένη Δευτέρα 10 Αυγούστου άλλη μία Ιταλίδα τραυματίστηκε από τη δίνη που δημιούργησαν τουρμπίνες αεροσκάφους και χρειάστηκε να μεταφερθεί αρχικά στο Αχιλλοπούλειο Νοσοκομείο Βόλου και στη συνέχεια στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, καθώς υπέστη αιμάτωμα στον εγκέφαλο.

Σκιάθος

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