Γέννησε η Αναστασία Γιούσεφ: Έγινε μητέρα για πρώτη φορά

Μητέρα για πρώτη φορά έγινε η Αναστασία Γιούσεφ, κάνοντας γνωστό ότι γιος της ήρθε στη ζωή την ημέρα των γενεθλίων της.

Η χορεύτρια αποκάλυψε την ευχάριστη είδηση την Παρασκευή 14 Αυγούστου, μέσα από μία ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Πιο αναλυτικά, η Αναστασία Γιούσεφ δημοσίευσε μία εικόνα του νεογέννητου μωρού από το μαιευτήριο.

Παράλληλα, σημείωσε ότι ο γιος της γεννήθηκε την Πέμπτη 13 Αυγούστου, ανήμερα των γενεθλίων της, σχολιάζοντας πως στο εξής θα γιορτάζουν μαζί: «Τελικά το πήρα το δώρο μου. Και αποφάσισε να μοιραζόμαστε τα γενέθλιά μας για πάντα».

Δείτε την ανάρτησή της