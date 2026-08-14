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Γέννησε η Αναστασία Γιούσεφ: Έγινε μητέρα για πρώτη φορά

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Μητέρα για πρώτη φορά έγινε η Αναστασία Γιούσεφ, κάνοντας γνωστό ότι γιος της ήρθε στη ζωή την ημέρα των γενεθλίων της.

Η χορεύτρια αποκάλυψε την ευχάριστη είδηση την Παρασκευή 14 Αυγούστου, μέσα από μία ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Πιο αναλυτικά, η Αναστασία Γιούσεφ δημοσίευσε μία εικόνα του νεογέννητου μωρού από το μαιευτήριο.

Παράλληλα, σημείωσε ότι ο γιος της γεννήθηκε την Πέμπτη 13 Αυγούστου, ανήμερα των γενεθλίων της, σχολιάζοντας πως στο εξής θα γιορτάζουν μαζί: «Τελικά το πήρα το δώρο μου. Και αποφάσισε να μοιραζόμαστε τα γενέθλιά μας για πάντα».

Δείτε την ανάρτησή της

Αναστασία Γιούσεφ

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