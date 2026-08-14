Σε Red Code η μισή χώρα τον Δεκαπενταύγουστο, άνεμοι έως και 9 Μποφόρ – Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στη Χαλκιδική

Ισχυροί άνεμοι θα πνέουν και αύριο, ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο, ανεβάζοντας ιδιαίτερα τον κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιάς σε περιοχές της χώρας, με την Πολιτική Προστασία να θέτει σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code περιφέρειες της χώρας. Στις Κυκλάδες οι άνεμοι κατά τόπους θα φτάσουν τα 9 Μποφόρ, ενώ νότια της Κρήτης οι ριπές αναμένεται να ξεπεράσουν τα 100 χλμ./ώρα.



Συγκεκριμένα, για αύριο Σάββατο 15 Αυγούστου 2026, τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, οι ακόλουθες περιοχές:

H Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)



Οι Περιφερειακές Ενότητες Κορινθίας, Αργολίδας και Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου



Οι Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας και Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Οι Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας, Φθιώτιδας και Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)



Η Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας



Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Η Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου



Η Περιφέρεια Κρήτης



Η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής και το Άγιον Όρος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας



Οι Περιφερειακές Ενότητες Καβάλας, Θάσου, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης) καθώς σύμφωνα με την Ομάδα Έκδοσης του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας ο κίνδυνος πυρκαγιών στις εν λόγω περιοχές προβλέπεται να είναι Πολύ Υψηλός (κατηγορία κινδύνου 4).





Η κατάσταση κινητοποίησης Red Code προβλέπει την πλήρη κινητοποίηση, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό και τα αντίστοιχα προς τις ανάγκες, υλικά και μέσα για την ετοιμότητα ενόψει επαπειλούμενου κινδύνου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση καταστροφικού φαινομένου και δρομολογούνται δράσεις βραχείας αποκατάστασης, αρωγής και υποστήριξης για τη μετρίαση των επιπτώσεων καταστροφής.



Στο πλαίσιο αυτό οι Δήμοι και οι Περιφέρειες στις παραπάνω περιοχές καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) αντίστοιχα, προκειμένου να εξετάσουν θέματα που συνδέονται με την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.

Στα 9 Μπόφορ οι άνεμοι στο Αιγαίο

Συνεδρίασε και σήμερα, Παρασκευή 14 Αυγούστου 2026, μετά από πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκου Παπαευσταθίου, η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, με αντικείμενο τους θυελλώδεις ανέμους που επικρατούν σε μεγάλο μέρος της χώρας.



Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, οι πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα επιμείνουν και αύριο, Σάββατο 15 Αυγούστου, κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας.



Ειδικότερα:



Στη Θράκη θα πνέουν βόρειοι – βορειοανατολικοί άνεμοι 5 έως 7 μποφόρ και στα νησιά του βόρειου και βορειοανατολικού Αιγαίου 6 έως 8 μποφόρ.



Στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο οι άνεμοι θα φτάνουν τα 5 έως 7 μποφόρ.



Στην Αττικοβοιωτία και την Εύβοια θα πνέουν βόρειοι άνεμοι 6 έως 7 μποφόρ και, μέχρι το απόγευμα, τοπικά 8 μποφόρ.



Στο κεντρικό Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 έως 8 και μέχρι το απόγευμα τοπικά τα 9 μποφόρ, ενώ στις Κυκλάδες θα πνέουν με ένταση 7 έως 8 και στα βόρεια τοπικά 9 μποφόρ.



Στην Κρήτη οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν τα 6 έως 8 μποφόρ, ενώ στα νότια του νησιού οι ριπές αναμένεται να ξεπεράσουν τα 100 χλμ./ώρα.



Στην Κάσο και την Κάρπαθο οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάνουν τα 7 έως 8 μποφόρ.



Την Κυριακή 16 Αυγούστου οι ισχυροί άνεμοι θα διατηρηθούν αρχικά σε αρκετές περιοχές. Στην Αττικοβοιωτία θα φτάνουν τα 5 έως 7 μποφόρ, στη νότια Εύβοια τα 6 έως 8 μποφόρ και στις Κυκλάδες, την Κρήτη, την Κάσο και την Κάρπαθο τα 5 έως 7 και τοπικά 8 μποφόρ.



Περαιτέρω εξασθένηση των ανέμων αναμένεται από το απόγευμα της Κυριακής.