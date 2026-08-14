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Σοβαρό τροχαίο στην Πρέβεζα: Φορτηγό συγκρούστηκε με τρία ΙΧ, υπάρχουν τραυματίες – Δείτε βίντεο

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην είσοδο της υποθαλάσσιας ζεύξης Ακτίου, στο ρεύμα κυκλοφορίας από την Πρέβεζα προς το Άκτιο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της τοπικής ιστοσελίδας onprevezanews.gr, στο τροχαίο ενεπλάκησαν ένα φορτηγό και τρία ΙΧ, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Από τη σφοδρή σύγκρουση υπάρχουν τραυματίες, ανάμεσά τους και παιδιά, δίχως να είναι γνωστή η κατάστασή τους.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

Κλειστό το ρεύμα προς Άκτιο, oυρές χιλιομέτρων

Λόγω του σοβαρού τροχαίου, η κυκλοφορία στην είσοδο της υποθαλάσσιας ζεύξης, στο ρεύμα από την Πρέβεζα προς το Άκτιο, έχει διακοπεί προσωρινά, με τους οδηγούς να παραμένουν εγκλωβισμένοι στην κίνηση.

Τα αίτια και οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση διερευνώνται από τις Αρχές.

Πρέβεζα Τροχαίο

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