Πνιγμοί στην Ελλάδα: Άνω των 60 ετών το 80% των θυμάτων, υψηλά ποσοστά στα παιδιά – Τι προτείνουν οι ειδικοί ως μέτρα προστασίας

Με περίπου 3,6 θανάτους από πνιγμό ανά 100.000 κατοίκους, σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία του ΕΟΔΥ, η Ελλάδα συγκαταλέγεται ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες με υψηλή συχνότητα θανατηφόρων περιστατικών στο νερό.

Κάθε χρόνο στη χώρα, καταγράφονται κατά μέσο όρο 357 θάνατοι από πνιγμό, ενώ όπως σημείωσε, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η υπεύθυνη επικοινωνίας του «Safe Water Sports», Ελίζα Καραμπετιάν-Νικοτιάν, ήδη το 2026, μέχρι τις πρώτες ημέρες του Αυγούστου έχουν χάσει τη ζωή τους 168 άνθρωποι. Καταγράφεται, ωστόσο, μείωση σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2025, όταν και είχαν καταγραφεί 49 περισσότεροι θάνατοι.

Σύμφωνα με την κ. Καραμπετιάν-Νικοτιάν, ο πνιγμός αποτελεί μία από τις πιο συχνές αιτίες θανάτου από ατύχημα στην Ελλάδα, μπορεί, όμως, να προληφθεί σε μεγάλο βαθμό, ιδίως μέσα από την τήρηση των κανόνων ασφαλείας και τη συνεχή ενημέρωση.

Το ίδιο επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και ο εκπρόσωπος της Σχολής Ναυαγοσωστικής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Δημήτρης Χαλιώτης, ο οποίος τονίζει ότι «μέσα από δράσεις, όπως είναι η προβολή βίντεο, το μοίρασμα φυλλαδίων σε παραλίες και η επικοινωνία με λουόμενους, προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε και να ενημερώσουμε το κοινό για την προστασία του».

Τα στατιστικά δεδομένα: Η εικόνα στην Ελλάδα

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας καταγράφει τον πνιγμό ως την τρίτη αιτία θανάτου από ακούσιο τραυματισμό, με 300.000 θανάτους ετησίως. Τα παιδιά κάτω των 5 ετών αποτελούν σχεδόν το 25% των θυμάτων, ενώ υψηλή θνησιμότητα καταγράφεται και στους ηλικιωμένους άνω των 70 ετών.

Κατά την περσινή περίοδο (2025), σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Ατυχημάτων σε Ελλάδα και Κύπρο του Safe Water Sports, ο αριθμός των επιβεβαιωμένων θανάτων στη χώρα μας από πνιγμό ανήλθε σε 376 άτομα.

«Η ηλικιακή ομάδα άνω των 60 ετών αντιπροσωπεύει σχεδόν το 80% των θυμάτων» σημειώνει η κ. Καραμπετιάν-Νικοτιάν, επισημαίνοντας πως το Safe Water Sports, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ και το υπουργείο Υγείας, έχει ξεκινήσει καμπάνια με στοχευμένες δράσεις που αποσκοπούν στην ενημέρωση της τρίτης ηλικίας για τους τρόπους πρόληψης και προστασίας στα υδάτινα περιβάλλοντα.

Μέτρα πρόληψης

Σύμφωνα με την κ. Καραμπετιάν-Νικοτιάν, είναι σημαντικό να μην πηγαίνουμε μόνοι μας στην παραλία και να μην επιλέγουμε παραλίες χωρίς ναυαγοσώστη. Όπως τονίζει η ίδια, επειδή έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο, ειδικά από ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, να πηγαίνουν πολύ νωρίς στη θάλασσα, όταν και δεν υπάρχει στην ακτή ναυαγοσώστης, καθώς οι ώρες εργασίας τους είναι συνήθως από τις 10:00 το πρωί έως τις 18:00, αρκετοί Δήμοι έχουν αρχίσει να τοποθετούν ναυαγοσώστες από νωρίτερα.

Από πλευράς του, και ο κ. Χαλιώτης υπογράμμισε πως «δεν είναι εφικτό να υπάρχει ναυαγοσώστης σε κάθε παραλία, επομένως είναι απαραίτητο οι πολίτες να επιλέγουν ακτές όπου υπάρχουν ναυαγοσώστες, σε περίπτωση που χρειαστεί επέμβαση».« Η συμβουλή μου είναι να απολαμβάνουμε τη θάλασσα, με ασφάλεια», επεσήμανε.

Σημαντικό είναι επίσης, όπως ανέφερε η υπεύθυνη επικοινωνίας του «Safe Water Sports», ειδικά τα άτομα τρίτης ηλικίας, να επισκέπτονται τον προσωπικό τους γιατρό πριν από την έναρξη της θερινής περιόδου.

Τέλος, υπογράμμισε ότι είναι σημαντικό να μπαίνουμε και να βγαίνουμε αργά από τη θάλασσα, να κολυμπάμε κατά μήκος της ακτής για να μην παρασυρθούμε από ρεύματα και να μη χάσουμε τον προσανατολισμό μας, να μην μπαίνουμε στη θάλασσα για δύο με τρεις ώρες αφού φάμε και να χρησιμοποιούμε σωσίβια για μεγαλύτερες ηλικίες, αν κρίνουμε πως τα χρειαζόμαστε.

«Να μην υπερεκτιμούμε τις δυνάμεις μας», τόνισε χαρακτηριστικά η κ. Καραμπετιάν-Νικοτιάν «και να μην μπαίνουμε στη θάλασσα με δυσμενείς καιρικές συνθήκες».

Τα μέτρα προστασίας

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με τη Σχολή Ναυαγοσωστικής του και στο πλαίσιο της πανελλαδικής εκστρατείας του «Απολαμβάνουμε το νερό με ασφάλεια», για την ενημέρωση των πολιτών, προτείνει οκτώ χρήσιμες οδηγίες που «σώζουν ζωές», όπως επισημαίνει χαρακτηριστικά.

1. Να κολυμπάτε σε ασφαλείς, οργανωμένες παραλίες. Ακολούθησε τις οδηγίες του ναυαγοσώστη και τις σημαίες της παραλίας.

2. Μην μπαίνετε στο νερό αμέσως μετά το φαγητό ή την κατανάλωση αλκοόλ.

3. Μπείτε στο νερό σταδιακά, ειδικά αν είναι πολύ κρύο, για να αποφύγετε θερμικό σοκ.

4. Μην απομακρύνεστε πολύ και κολυμπάτε πάντα οριζόντια με την ακτή.

5. Μην κάνετε βουτιές σε άγνωστα νερά. Μπορεί να υπάρχουν βράχια ή άλλοι κίνδυνοι.

6. Τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται πάντα σε κοντινή απόσταση από έναν ενήλικο, ακόμη κι αν χρησιμοποιούν σωσίβιο.

7. Χρησιμοποιήστε σωσίβιο όταν κάνετε δραστηριότητες όπως κανό ή SUP.

8. Αν σας παρασύρει ρεύμα, μην πανικοβληθείτε. Κολυμπήστε παράλληλα με την ακτή μέχρι να βγείτε από το ρεύμα και μετά κατευθυνθείτε προς την παραλία.

«Έχουμε δρόμο ακόμα για την καλλιέργεια κολυμβητικής κουλτούρας», τόνισε κλείνοντας η Ελίζα Καραμπετιάν-Νικοτιάν, επισημαίνοντας ότι «έχουν γίνει ήδη αρκετά βήματα, όπως τα μαθήματα κολύμβησης στους μαθητές της Γ’ και της Δ’ Δημοτικού που εισήχθη από το υπουργείο Παιδείας». «Η θάλασσα είναι χαρά και πρέπει να μπορούμε να την απολαμβάνουμε», κατέληξε.