Άγρια ληστεία με θύμα 85χρονο στα Χανιά: Του έκοψε τα δαχτυλίδια με κόπτη και τον έδεσε

Σοκ προκαλεί η βίαιη ληστεία σε βάρος 85χρονου ιδιοκτήτη καντίνας στην παραλία Άπτερα στα Χανιά. Ο ηλικιωμένος, που ζει σε δωμάτιο πίσω από την επιχείρησή του, δέχθηκε επίθεση από άγνωστο σωματώδη άνδρα που μιλούσε σπαστά ελληνικά σύμφωνα με το neakriti.gr.



Ο δράστης απέσπασε 500 ευρώ, δύο κινητά τηλέφωνα και κοσμήματα. Μάλιστα, επειδή ορισμένα δαχτυλίδια δεν έβγαιναν από το χέρι του ηλικιωμένου, χρησιμοποίησε κόπτη για να τα αφαιρέσει, ενώ τραυμάτισε ελαφρά το θύμα στο χέρι με μαχαίρι στην προσπάθειά του να του πάρει το ρολόι.



Το περιστατικό θεωρείται ως ιδιαίτερα επικίνδυνο καθώς ο 85χρονος αναπνέει με τραχειοστομία και κατά τη διάρκεια της επίθεσης ο μηχανισμός έπεσε στο έδαφος. Ο ληστής, αφού έδεσε τον ηλικιωμένο με σχοινιά, τον κλείδωσε μέσα και τράπηκε σε φυγή.



Παρά την ταλαιπωρία, το θύμα κατάφερε να λυθεί μόνο του και να ζητήσει βοήθεια από γειτονικό ξενοδοχείο. Η Ασφάλεια Χανίων ερευνά την υπόθεση, αξιοποιώντας υλικό από κάμερες ασφαλείας που έχουν καταγράψει τις κινήσεις του δράστη.



Η μαρτυρία του 85χρονου: