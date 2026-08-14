MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Ο “χάρτης” των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 21 Αυγούστου

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Συνολικά 61.105.430,38 ευρώ θα καταβληθούν σε 68.370 δικαιούχους, από τις 17 έως τις 21 Αυγούστου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

  • στις 19 Αυγούστου, θα καταβληθούν 11.605.430,38 ευρώ σε 21.570 δικαιούχους για παροχές (επιδόματα μητρότητας, ασθένειας, ατυχήματος και έξοδα κηδείας),
  • από τις 17 Αυγούστου έως τις 21 Αυγούστου, θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 600 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ. Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:
  • 18.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
  • 1.500.000 ευρώ σε 2.200 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και
  • 15.000.000 ευρώ σε 14.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

e-ΕΦΚΑ ΔΥΠΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12 ώρες πριν

Δένδιας: Το Κυπριακό παραμένει ζήτημα παράνομης στρατιωτικής κατοχής ενός σημαντικού μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Τουρνάς: Υποδειγματική η προσπάθεια της πυροσβεστικής στη Χαλκιδική – Ο μηχανισμός στάθηκε όρθιος

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 17 ώρες πριν

Δύσκολη νύχτα στη Χαλκιδική – Πυροσβεστική και Αστυνομία κράτησαν μακριά από τα σπίτια τις φλόγες και τους κλέφτες – Βίντεο

ΔΙΕΘΝΗ 40 λεπτά πριν

Σκωτία: Στη φυλακή μητέρα για τον θάνατο της τριών μηνών κόρης της – Την έκαψε με πιστολάκι μαλλιών

ΔΙΕΘΝΗ 7 ώρες πριν

Αίτνα: Η ηφαιστειακή δραστηριότητα καθηλώνει τις πτήσεις στην Κατάνια – Συγκλονιστικές εικόνες από τα ποτάμια λάβας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 27χρονος που οδηγούσε μεθυσμένος στο κέντρο της πόλης