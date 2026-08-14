Σκωτία: Στη φυλακή μητέρα για τον θάνατο της τριών μηνών κόρης της – Την έκαψε με πιστολάκι μαλλιών

Σε έξι χρόνια φυλάκιση καταδικάστηκε στη Σκωτία μια 28χρονη μητέρα, η οποία κρίθηκε ένοχη για τον θάνατο της μόλις τριών μηνών κόρης της, αφού την υπέβαλε σε παρατεταμένη έκθεση σε υψηλή θερμοκρασία χρησιμοποιώντας πιστολάκι για τα μαλλιά.



Η Κόρτνεϊ Γκάρτσορ χρησιμοποίησε τη συσκευή προκαλώντας στη μικρή Ντάλια-Ρόουζ σοβαρά εγκαύματα στο κεφάλι και το σώμα. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν σε σπίτι στο Πίτερχεντ του Αμπερντίνσαϊρ τον Σεπτέμβριο του 2023, όμως το βρέφος ήταν ήδη νεκρό.



Η 28χρονη κρίθηκε ένοχη για ανθρωποκτονία χωρίς πρόθεση, έπειτα από δίκη στο Ανώτατο Δικαστήριο του Αμπερντίν τον περασμένο Ιούλιο.

«Μοναδικά ανατριχιαστική και οδυνηρή υπόθεση»

Ανακοινώνοντας την ποινή στο Ανώτατο Δικαστήριο του Εδιμβούργου, ο δικαστής Σάιμον Κόλινς χαρακτήρισε την υπόθεση «μοναδικά ανατριχιαστική και οδυνηρή», προσθέτοντας ότι ήταν «τραγική όσο και φρικτή».



Η Γκάρτσορ παρακολούθησε μέσω βιντεοκλήσης την ακροαματική διαδικασία, διάρκειας περίπου 25 λεπτών. Κατά τη διάρκειά της έκλαιγε και σκούπιζε επανειλημμένα τα δάκρυά της.



Ο δικαστής τόνισε ότι η 28χρονη θα πρέπει να ζήσει για το υπόλοιπο της ζωής της γνωρίζοντας ότι ήταν υπεύθυνη για τον θάνατο της κόρης της.



Ο συνήγορός της, Μάρεϊ Μακάρα, ανέφερε ότι η Γκάρτσορ δεν θυμάται να χρησιμοποίησε το σεσουάρ. Πρόσθεσε ότι δεν μπορούσε να δώσει κάποια«λογική ή πειστική εξήγηση» για τη χρήση της συσκευής, εκτιμώντας μόνο ως πιθανό σενάριο ότι το μωρό μπορεί να κρύωνε και η μητέρα να επιχείρησε να το ζεστάνει.

Εγκαύματα στο 18% του σώματός της

Κατά τη διάρκεια της δίκης έγινε γνωστό ότι η Ντάλια-Ρόουζ είχε υποστεί σοβαρά εγκαύματα στο 18% της επιφάνειας του σώματός της, μεταξύ άλλων και στο κεφάλι. Οι ένορκοι δεν χρειάστηκε να δουν φωτογραφίες των τραυμάτων του βρέφους λόγω της σκληρότητάς τους.



Το δικαστήριο πληροφορήθηκε επίσης ότι η Γκάρτσορ είχε καταναλώσει αλκοόλ πριν από το περιστατικό.



Στους ενόρκους παίχτηκε και η ηχογράφηση της κλήσης της 28χρονης στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Σε αυτήν η μητέρα ανέφερε ότι το παιδί της είχε γίνει «μωβ», ενώ εκείνη κοιμόταν.

Οι έρευνες έδειξαν επίσης ότι DNA του βρέφους εντοπίστηκε πάνω σε σεσουάρ. Ωστόσο, ο ειδικός στα εγκαύματα δρ Τίμοθι Μπερτζ κατέθεσε ότι, κατά την άποψή του, τα θερμικά τραύματα δεν ήταν εκείνα που προκάλεσαν τον θάνατο του βρέφους. «Θα μπορούσε να ήταν ήδη νεκρή», ανέφερε.



Η υπεράσπιση είχε επίσης υποστηρίξει ότι η Ντάλια-Ρόουζ ενδεχομένως είχε πεθάνει πριν υποστεί τα εγκαύματα. Οι ένορκοι, ωστόσο, χρειάστηκαν λίγο περισσότερο από μία ώρα για να καταλήξουν ομόφωνα σε καταδικαστική απόφαση.



Η Γκάρτσορ κρίθηκε ένοχη ότι, ενώ το παιδί βρισκόταν αποκλειστικά υπό τη φροντίδα της, το εξέθεσε με υπαίτιο και απερίσκεπτο τρόπο στη θερμότητα της συσκευής.

«Τα παιδιά είναι ανυπεράσπιστα και πρέπει να προστατεύονται»

Μετά την καταδίκη, ο επιθεωρητής Τζέιμς Κάλαντερ υπογράμμισε ότι η υπόθεση επηρέασε βαθιά όλους όσοι συμμετείχαν στην έρευνα.



«Τα παιδιά είναι ανυπεράσπιστα και πρέπει να προστατεύονται. Ο θάνατος οποιουδήποτε παιδιού είναι ιδιαίτερα οδυνηρός, αλλά ο θάνατος ενός παιδιού από τα χέρια ενός γονέα είναι εξαιρετικά ανατριχιαστικός», δήλωσε.



Όπως πρόσθεσε, καθήκον των Αρχών ήταν να αποκαλύψουν την αλήθεια για τις συνθήκες θανάτου της Ντάλια-Ρόουζ και να οδηγήσουν τον υπεύθυνο ενώπιον της Δικαιοσύνης.